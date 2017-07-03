Второй олененок — или ланенок — появился в семье ланей зеленоградскгого вольерного комплекса 17 июня. Все это время мама-лань охраняла его, прятала в траве и кустах, а теперь вывела на всеобщее обозрение.
Ланенок начинает есть траву уже в месячном возрасте, но мать кормит его молоком почти четыре месяца. Посетителей просят не шуметь и не беспокоить ланей. Первый детеныш — лань-самочка — родился у пары в июне прошлого года.
Дмитрий Димонов
Подскажите, а эти лани подходят ближе? Был один раз с ребенком. Лани возлежали очень далеко и все мои рассказы о том что вооон те точки это лани не нашли понимания у ребенка.
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MaTh MaTh
Подходят, особенно отец семейства Яша. Надо просто подождать некоторое время.
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