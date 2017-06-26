Отделение Сбербанка в корпусе 601 переводят в центральный офис в Савелкинском проезде. Причина закрытия — слишком маленькое помещение.
Площадь клиентского зала в отделение №1185 (в корпусе 601) — 30 квадратных метров, обеспечить качественное обслуживание клиентов затруднительно, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе Московского банка ПАО «Сбербанк». Кроме того, само помещение не отвечает современным требованиям к кредитным организациям.
В отделение в Савелкинском проезде переведут базы счетов клиентов, обслуживавшихся в 6 микрорайоне. Там же создадут дополнительные рабочие места для сотрудников отделения №1185. Флагманский филиал в Савелкинском отвечает всем требованиям к комфортному обслуживанию клиентов. Когда конкретно закроют отделение в 6 микрорайоне, не уточняется, но это произойдет скоро.
Офис в Савелкинском находится в шаговой доступности от корпуса 601, восемь минут пешком, отметили в пресс-службе. Также клиенты банка могут воспользоваться услугами отделения №1110 в корпусе 315.
У «Сбербанка» слоган — «всегда рядом». Пора поменять его на что-нибудь более актуальное.
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