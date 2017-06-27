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Моноспектакль «Маяковский. Грудь нараспашку» покажут в выставочном зале «Зеленоград» 2 июля 27.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Вход свободный, начало в 18:00. Экспрессивное и лирическое действо со стихами Маяковского представят зеленоградец Сергей Ильин и студия «Обертон».

Моноспектакль «Маяковский. Грудь нараспашку». Тизер №3
Андрей Зипунов/www.youtube.com

Зеленоградский музей не забывает поэта — следом за выставкой «Реклам-Конструктор: Маяковский — Родченко» в выставочном зале (корпус 1410) все желающие могут увидеть спектакль «Маяковский. Грудь нараспашку». В этом действе стихи связаны смыслами, но не хронологически. «Многие выносят из школьной программы, что Маяковский — это рупор революции, трибун, но для меня это поэт, который удивительным образом писал о любви», — рассказал Zelenograd.ru автор идеи и единственный актер спектакля Сергей Ильин.

Ильин не связан профессионально с театром, но всегда мечтал играть на сцене. «Это монолог о страхах, о трудностях, о жизненных метаниях и постоянном выборе, — анонсируют спектакль в соцсетях. —  О трагическом выборе. Это спектакль, в конечном счете, о жизни и смерти. И о любви. Огромной, невозможной, раздирающей любви, которая не помещалась в крохотное небо».

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