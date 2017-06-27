Зеленоградский музей не забывает поэта — следом за выставкой «Реклам-Конструктор: Маяковский — Родченко» в выставочном зале (корпус 1410) все желающие могут увидеть спектакль «Маяковский. Грудь нараспашку». В этом действе стихи связаны смыслами, но не хронологически. «Многие выносят из школьной программы, что Маяковский — это рупор революции, трибун, но для меня это поэт, который удивительным образом писал о любви», — рассказал Zelenograd.ru автор идеи и единственный актер спектакля Сергей Ильин.

Ильин не связан профессионально с театром, но всегда мечтал играть на сцене. «Это монолог о страхах, о трудностях, о жизненных метаниях и постоянном выборе, — анонсируют спектакль в соцсетях. — О трагическом выборе. Это спектакль, в конечном счете, о жизни и смерти. И о любви. Огромной, невозможной, раздирающей любви, которая не помещалась в крохотное небо».