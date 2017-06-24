Два фургона врезались друг за другом из-за столкновения с тягачом. Один из водителей серьёзно пострадал.
ДТП произошло в пятницу, 23 июня, около 23:50 недалеко от «Иридиума» перед эстакадой в сторону «нового города». Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, напротив корпуса 1004б фургон врезался в стоящую платформу, перевозящую КамАЗ, следом в него въехал другой фургон.
В итоге водителя авто, оказавшегося посередине, зажало в салоне. Спасателям потребовались специнструменты, чтобы извлечь пострадавшего из кабины. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в городскую больницу.
Полиция устанавливает детали происшествия.
Видео Дмитрия Осипова из ЗелАО AUTO | Зеленоград во «ВКонтакте».
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