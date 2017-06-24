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Три грузовых автомобиля столкнулись на Панфиловском проспекте. Есть пострадавший 24.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Два фургона врезались друг за другом из-за столкновения с тягачом. Один из водителей серьёзно пострадал.

ДТП произошло в пятницу, 23 июня, около 23:50 недалеко от «Иридиума» перед эстакадой в сторону «нового города». Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, напротив корпуса 1004б фургон врезался в стоящую платформу, перевозящую КамАЗ, следом в него въехал другой фургон.

Мага Магомедов / vk.com/zelaoauto
Мага Магомедов / vk.com/zelaoauto

В итоге водителя авто, оказавшегося посередине, зажало в салоне. Спасателям потребовались специнструменты, чтобы извлечь пострадавшего из кабины. В тяжёлом состоянии мужчину доставили в городскую больницу.

Полиция устанавливает детали происшествия.

Видео Дмитрия Осипова из ЗелАО AUTO | Зеленоград во «ВКонтакте».

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