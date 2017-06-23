Вышел в свет июньский номер медицинской газеты для широкого круга читателей, посвященный Дню медицинского работника. В этом выпуске:

Поздравления руководителей медицинских клиник

Награждение лучших медицинских работников

Рассказ о подвиге врача концлагеря, который спас от смерти тысячи человеческих жизней

Интервью с хирургом медицинского центра «АКСИС» И.Р. ПАРФЕНОВЫМ

Реабилитация в Центральной клинической больнице восстановительного лечения в д. Голубое

Уникальные методики лечения в Неврологическом центре «ДИНАСТИЯ»

В медцентре «АрхиМЕД» прием ведет онколог-маммолог Д.В. АКИМОВ, удостоенный звания «Лучший онколог Москвы».

Отзывы пациентов Диагностического центра «ТОМОГРАД»

центра «ТОМОГРАД» Федеральному медико-биологическому агентству — 70 лет!

Интервью с заведующим отделения эндоскопии ГКБ им. Кончаловского А.В. КРЫЛОВЫМ

Современное лечение синусита

Как стать донором костного мозга

Бесплатно! Консультативный прием ведущих специалистов стационара и роддома.

Наставления одного из самых почитаемых старцев Архимандрита Фаддея ВИТОВНИЦКОГО

самых почитаемых старцев ВИТОВНИЦКОГО Зеленоградские паломники пришли в храм Христа Спасителя поклониться святителю Николаю…

Интервью о зависимости от гаджетов с психологом филиала № 10 МНПЦ наркологии Еленой ФОМИНОВОЙ

День открытых дверей в роддоме

… и еще много другой, не менее интересной информации.

Газета «БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД!» бесплатно распространяется в аптеках сети «МЕДИАЛ», «Экономных аптеках», в лечебных учреждениях и медцентрах округа, Дворце культуры, фитнес-клубе «Грин-Сити», в районе МЖК, в храме и др. проходимых точках города. Июньский номер газеты можно посмотреть здесь.