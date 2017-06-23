Вышел в свет июньский номер медицинской газеты для широкого круга читателей, посвященный Дню медицинского работника. В этом выпуске:
- Поздравления руководителей медицинских клиник
- Награждение лучших медицинских работников
- Рассказ о подвиге врача концлагеря, который спас от смерти тысячи человеческих жизней
- Интервью с хирургом медицинского центра «АКСИС» И.Р. ПАРФЕНОВЫМ
- Реабилитация в Центральной клинической больнице восстановительного лечения в д. Голубое
- Уникальные методики лечения в Неврологическом центре «ДИНАСТИЯ»
- В медцентре «АрхиМЕД» прием ведет онколог-маммолог Д.В. АКИМОВ, удостоенный звания «Лучший онколог Москвы».
- Отзывы пациентов Диагностического центра «ТОМОГРАД»
- Федеральному медико-биологическому агентству — 70 лет!
- Интервью с заведующим отделения эндоскопии ГКБ им. Кончаловского А.В. КРЫЛОВЫМ
- Современное лечение синусита
- Как стать донором костного мозга
- Бесплатно! Консультативный прием ведущих специалистов стационара и роддома.
- Наставления одного из самых почитаемых старцев Архимандрита Фаддея ВИТОВНИЦКОГО
- Зеленоградские паломники пришли в храм Христа Спасителя поклониться святителю Николаю…
- Интервью о зависимости от гаджетов с психологом филиала № 10 МНПЦ наркологии Еленой ФОМИНОВОЙ
- День открытых дверей в роддоме
… и еще много другой, не менее интересной информации.
Газета «БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД!» бесплатно распространяется в аптеках сети «МЕДИАЛ», «Экономных аптеках», в лечебных учреждениях и медцентрах округа, Дворце культуры, фитнес-клубе «Грин-Сити», в районе МЖК, в храме и др. проходимых точках города. Июньский номер газеты можно посмотреть здесь.
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