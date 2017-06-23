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Праздничный номер газеты «Будь здоров, Зеленоград» 23.06.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

Вышел в свет июньский номер медицинской газеты для широкого круга читателей, посвященный Дню медицинского работника. В этом выпуске:

  • Поздравления руководителей медицинских клиник
  • Награждение лучших медицинских работников
  • Рассказ о подвиге врача концлагеря, который спас от смерти тысячи человеческих жизней
  • Интервью с хирургом медицинского центра «АКСИС» И.Р. ПАРФЕНОВЫМ
  • Реабилитация в Центральной клинической больнице восстановительного лечения в д. Голубое
  • Уникальные методики лечения в Неврологическом центре «ДИНАСТИЯ»
  • В медцентре «АрхиМЕД» прием ведет онколог-маммолог Д.В. АКИМОВ, удостоенный звания «Лучший онколог Москвы».
  • Отзывы пациентов Диагностического центра «ТОМОГРАД»
  • Федеральному медико-биологическому агентству — 70 лет!
  • Интервью с заведующим отделения эндоскопии ГКБ им. Кончаловского А.В. КРЫЛОВЫМ
  • Современное лечение синусита
  • Как стать донором костного мозга
  • Бесплатно! Консультативный прием ведущих специалистов стационара и роддома.
  • Наставления одного из самых почитаемых старцев Архимандрита Фаддея ВИТОВНИЦКОГО
  • Зеленоградские паломники пришли в храм Христа Спасителя поклониться святителю Николаю…
  • Интервью о зависимости от гаджетов с психологом филиала № 10 МНПЦ наркологии Еленой ФОМИНОВОЙ
  • День открытых дверей в роддоме
    … и еще много другой, не менее интересной информации.

Газета «БУДЬ ЗДОРОВ, ЗЕЛЕНОГРАД!» бесплатно распространяется в аптеках сети «МЕДИАЛ», «Экономных аптеках», в лечебных учреждениях и медцентрах округа, Дворце культуры, фитнес-клубе «Грин-Сити», в районе МЖК, в храме и др. проходимых точках города. Июньский номер газеты можно посмотреть здесь.

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