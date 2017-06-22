В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня последняя птица — зеленушка обыкновенная.
Как выглядит. Небольшая птица, чуть меньше соловья (длина тела от 14 до 17 см) оливково-бурого и зеленовато-желтого окраса с более светлым низом. Самцы ярче самочек. Хвост короткий с отчетливой выемкой. Клюв светлый, массивный.
Где живет. В Зеленограде зеленушки встречаются часто — как во дворах, так и в парках.
Как поет. Самцы зеленушек активно поют в апреле-мае, затем временами — все лето. Чередуют в песне разнообразные трели и щебетания, из которых хорошо выделяется жужжащее «джжжююйиии».
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах, соловье, чиже, зарянке, жулане, садовой славке, пеночке-весничке, мухоловке-пеструшкее и серой мухоловке. Это была последняя певчая птица Зеленограда, о которой мы хотели рассказать. Но не последний рассказ о природе нашего города. Подписывайтесь и следите за новостями!
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