Как выглядит. Небольшая птица, чуть меньше соловья (длина тела от 14 до 17 см) оливково-бурого и зеленовато-желтого окраса с более светлым низом. Самцы ярче самочек. Хвост короткий с отчетливой выемкой. Клюв светлый, массивный.

Где живет. В Зеленограде зеленушки встречаются часто — как во дворах, так и в парках.