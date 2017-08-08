У нас очень уютный парикмахерский зал на 2 рабочих места, который ищет хозяйку, лучше двух, для совместного бизнеса. Парикмахерский зал находится в жилом здании с отдельным входом, корпус 1011. Он оборудован всем необходимым, есть кондиционер, парковочные места для клиентов, очень дружный и приветливый коллектив.
Кого мы ждем :
Очень нужны 2 талантливых парикмахера, с опытом работы, желанием зарабатывать, с мед. книжкой и хорошим настроением.
Условия:
Все условия можно обсудить на собеседовании, договориться о зарплате, отпусках и графике работы.
Контактный тел. +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.
Адрес: Зеленоград, корпус 1011.
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