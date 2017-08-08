Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Косметологический центр «Хризантема» приглашает на работу парикмахера 08.08.2017 Косметологический центр «Хризантема» Реклама

У нас очень уютный парикмахерский зал на 2 рабочих места, который ищет хозяйку, лучше двух, для совместного бизнеса. Парикмахерский зал находится в жилом здании с отдельным входом, корпус 1011. Он оборудован всем необходимым, есть кондиционер, парковочные места для клиентов, очень дружный и приветливый коллектив.

Кого мы ждем :

Очень нужны 2 талантливых парикмахера, с опытом работы, желанием зарабатывать, с мед. книжкой и хорошим настроением.

Условия:

Все условия можно обсудить на собеседовании, договориться о зарплате, отпусках и графике работы.

Контактный тел. +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.

Адрес: Зеленоград, корпус 1011.

hrizantema1011.ru.

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