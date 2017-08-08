У нас очень уютный парикмахерский зал на 2 рабочих места, который ищет хозяйку, лучше двух, для совместного бизнеса. Парикмахерский зал находится в жилом здании с отдельным входом, корпус 1011. Он оборудован всем необходимым, есть кондиционер, парковочные места для клиентов, очень дружный и приветливый коллектив.