Косметологический центр «Хризантема» приглашает на работу врача-косметолога и косметолога-эстетиста с опытом работы.
Оформление по ТК.
Все условия можно обсудить на собеседовании, договориться о зарплате, отпусках и графике работы.
Контактный тел. +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.
Адрес: Зеленоград, корпус 1011.
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