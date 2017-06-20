Оформление по ТК.

Все условия можно обсудить на собеседовании, договориться о зарплате, отпусках и графике работы.

Контактный тел. +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.

Адрес: Зеленоград, корпус 1011.

hrizantema1011.ru.