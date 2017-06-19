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Птичий альбом Зеленограда. Мухоловка-пеструшка и другие 19.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — мухоловка-пеструшка.

Фото: Lars Falkdalen Lindahl / Flickr

Как выглядит. Маленькая птица (длина от 13 до 16 см), но заметная благодаря контрастной черно-белой окраске. Спина и темечко черные, на лбу — белое пятно, хвост — буровато-черный с белой каемкой по краям. Брюшко белое, крылья — темно-бурые, почти черного цвета с большим белым пятном. Самочки окрашены так же, как и самцы, но тусклее.

Где живет. В Зеленограде эти птицы встречаются как во дворах (например, рядом с корпусом 504), так и в лесопарковой полосе — между 4 и 12 микрорайонами, у Никольского пруда, у Черного озера, между 5 микрорайоном и Ленинградским шоссе, у Малого городского пруда и в других местах.

Фото: Борис Никонов

Как поет. Самцы мухоловок-пеструшек поют в кронах все светлое время суток, часто перелетают с места на место. Песенка короткая (2-3 сек), состоит из звонких трелей, составленных в произвольном порядке, так что песни даже у одного самца не похожи одна на другую.

Фото: Rickard Holgersson / Flickr

Все рассказы о певчих птицах Зеленограда — на странице Птичий альбом.

Видели когда-нибудь мухоловку-пеструшку в Зеленограде?
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