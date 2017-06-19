Как выглядит. Маленькая птица (длина от 13 до 16 см), но заметная благодаря контрастной черно-белой окраске. Спина и темечко черные, на лбу — белое пятно, хвост — буровато-черный с белой каемкой по краям. Брюшко белое, крылья — темно-бурые, почти черного цвета с большим белым пятном. Самочки окрашены так же, как и самцы, но тусклее.

Где живет. В Зеленограде эти птицы встречаются как во дворах (например, рядом с корпусом 504), так и в лесопарковой полосе — между 4 и 12 микрорайонами, у Никольского пруда, у Черного озера, между 5 микрорайоном и Ленинградским шоссе, у Малого городского пруда и в других местах.