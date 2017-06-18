В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — пеночка-весничка.
Как выглядит. Маленькая птичка, размером с воробья (длина тела от 11 до 14 см). Верхняя сторона окрашена в зелёный или оливковый цвет, нижняя сторона — желтовато-белая. Желтоватые также горлышко, грудь и полоски над глазами. Самцы и самки выглядят одинаково.
Где живут. В Зеленограде веснички встречаются часто, преимущественно в лесопарковой зоне (между 4 и 12 микрорайонами, за 5 микрорайоном, у Малого городского пруда, в парке Победы и дендропарке, между Черным озером и Никольским проездом и в других местах).
Как поют. Пеночки-веснички поют в светлое время суток (особенно активно — утром) до конца июля. Песенки громкие, очень похожи на пение зяблика, но мягче и нежнее, состоят из нескольких свистовых колен без четкого «росчерка» в конце. Поющий самец либо сидит на одной из верхних веток дерева или куста, либо поет в кронах, нередко сочетает пение с кормежкой.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах, соловье, чиже, зарянке, жулане и садовой славке. А завтра расскажем о мухоловке-пеструшке. Подписывайтесь и следите за новостями!
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