Как выглядит. Маленькая птичка, размером с воробья (длина тела от 11 до 14 см). Верхняя сторона окрашена в зелёный или оливковый цвет, нижняя сторона — желтовато-белая. Желтоватые также горлышко, грудь и полоски над глазами. Самцы и самки выглядят одинаково.

Где живут. В Зеленограде веснички встречаются часто, преимущественно в лесопарковой зоне (между 4 и 12 микрорайонами, за 5 микрорайоном, у Малого городского пруда, в парке Победы и дендропарке, между Черным озером и Никольским проездом и в других местах).