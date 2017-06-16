Как выглядит. Размером со щегла (длина тела от 13 до 14,5 см). Основная окраска оперения однотонная, бледная, серовато-бурая, с чуть заметным оливковым оттенком, нижняя часть груди, брюхо и подхвостье белые. Самцы и самочки окрашены одинаково.

Где живет. Считается, что славку можно встретить в основном вне лесных массивов, в прибрежных зарослях. Однако в Зеленограде они водятся не только у воды (например, у Малого городского пруда), но и во дворах (например, рядом с корпусом 331А).