В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — садовая славка.
Как выглядит. Размером со щегла (длина тела от 13 до 14,5 см). Основная окраска оперения однотонная, бледная, серовато-бурая, с чуть заметным оливковым оттенком, нижняя часть груди, брюхо и подхвостье белые. Самцы и самочки окрашены одинаково.
Где живет. Считается, что славку можно встретить в основном вне лесных массивов, в прибрежных зарослях. Однако в Зеленограде они водятся не только у воды (например, у Малого городского пруда), но и во дворах (например, рядом с корпусом 331А).
Как поет. Песня садовой славки — мягкий, журчащий перебор, который можно услышать и утром, и днем, и вечером. Поют эти птицы обычно до середины июля, иногда — до начала августа.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах, соловье, чиже, зарянке и жулане. А завтра расскажем о садовой славке. Подписывайтесь и следите за новостями!
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