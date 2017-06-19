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Зеленоградский ДК начал продавать электронные билеты 19.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Теперь билет на концерт, спектакль или шоу можно купить через сайт Культурного центра, затем распечатать или показать электронную версию на телефоне.

Электронные билеты уже продаются, опробованы на платном мероприятии и хорошо расходятся, рассказали Zelenograd.ru в ДК. В разделе «афиша» возле каждого культурного мероприятия есть кнопка «билеты». Надо нажать её и написать фамилию, имя, отчество, телефон и электронный адрес. Раньше после бронирования надо было ехать в кассу и выкупать билет. Теперь в почту придет билет со штрих-кодом. Его можно распечатать или скачать в электронное устройство, и при входе в зал показать администратору. При оплате на сайте берётся комиссия — 2,9% к стоимости билета.

Информация о возврате электронных билетов уточняется и будет опубликована в разделе «Купить билет». Кассы Культурного центра при этом работают по-прежнему, можно покупать билеты привычном способом или заказать доставку (200 рублей по Зеленограду).

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