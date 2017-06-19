Теперь билет на концерт, спектакль или шоу можно купить через сайт Культурного центра, затем распечатать или показать электронную версию на телефоне.

Электронные билеты уже продаются, опробованы на платном мероприятии и хорошо расходятся, рассказали Zelenograd.ru в ДК. В разделе «афиша» возле каждого культурного мероприятия есть кнопка «билеты». Надо нажать её и написать фамилию, имя, отчество, телефон и электронный адрес. Раньше после бронирования надо было ехать в кассу и выкупать билет. Теперь в почту придет билет со штрих-кодом. Его можно распечатать или скачать в электронное устройство, и при входе в зал показать администратору. При оплате на сайте берётся комиссия — 2,9% к стоимости билета.

Информация о возврате электронных билетов уточняется и будет опубликована в разделе «Купить билет». Кассы Культурного центра при этом работают по-прежнему, можно покупать билеты привычном способом или заказать доставку (200 рублей по Зеленограду).