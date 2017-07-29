«"Нам нужен телевизор в холл», — и глубокий вздох: «Мы уже много раз просили, но…» Пожалуй, это была самая первая просьба, которую я услышала, когда только начала работать", — об этом в июне написала в своём блоге Вита Филипас, координатор проекта Фонда помощи хосписам «Вера», куратор зеленоградского хосписа №6.

В фонде «Вера» знают по опыту: в других хосписах кинопоказы — не редкость, а мощное средство психологической поддержки. Там крутят разные фильмы по просьбам пациентов, и они пользуются огромным спросом. Пациенты и родственники устраиваются в холлах и устраивают совместные посиделки. Для родных показывают также обучающие ролики от фонда «Вера». «Мы только мечтаем об этом. Но ведь мечты иногда сбываются?» — высказала надежду волонтёр.

И мечта начала сбываться безотлагательно: на её просьбу в фейсбуке среагировала знакомая, которая пообещала кинуть клич среди российских онлайн-кинотеатров, с которыми она работает. «Кино — это сила. Однажды оно спасло мне жизнь», — рассказала она в собственном блоге и тут же получила несколько ответов от адресатов. В одном из них кинотеатр ivi.ru взялся обеспечить кино для пациентов хосписа.

А спустя месяц, в июле, в хоспис привезли большой телевизор LG с диагональю 55 дюймов и функцией Smart TV от LG Electronics RUS, как рассказала Zelenograd.ru Вита Филипас. Доступ к премиум-подписке на три года с последующей пролонгацией предоставил ivi.ru. В подписку входит доступ к просмотру всех фильмов без рекламы и в максимально возможном качестве, расширенный каталог с самыми популярными фильмами и сериалами мировых студий, а также возможность покупать все самые новые фильмы, выходящие на ivi, за счет онлайн-кинотеатра.