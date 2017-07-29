«"Нам нужен телевизор в холл», — и глубокий вздох: «Мы уже много раз просили, но…» Пожалуй, это была самая первая просьба, которую я услышала, когда только начала работать", — об этом в июне написала в своём блоге Вита Филипас, координатор проекта Фонда помощи хосписам «Вера», куратор зеленоградского хосписа №6.
В фонде «Вера» знают по опыту: в других хосписах кинопоказы — не редкость, а мощное средство психологической поддержки. Там крутят разные фильмы по просьбам пациентов, и они пользуются огромным спросом. Пациенты и родственники устраиваются в холлах и устраивают совместные посиделки. Для родных показывают также обучающие ролики от фонда «Вера». «Мы только мечтаем об этом. Но ведь мечты иногда сбываются?» — высказала надежду волонтёр.
И мечта начала сбываться безотлагательно: на её просьбу в фейсбуке среагировала знакомая, которая пообещала кинуть клич среди российских онлайн-кинотеатров, с которыми она работает. «Кино — это сила. Однажды оно спасло мне жизнь», — рассказала она в собственном блоге и тут же получила несколько ответов от адресатов. В одном из них кинотеатр ivi.ru взялся обеспечить кино для пациентов хосписа.
А спустя месяц, в июле, в хоспис привезли большой телевизор LG с диагональю 55 дюймов и функцией Smart TV от LG Electronics RUS, как рассказала Zelenograd.ru Вита Филипас. Доступ к премиум-подписке на три года с последующей пролонгацией предоставил ivi.ru. В подписку входит доступ к просмотру всех фильмов без рекламы и в максимально возможном качестве, расширенный каталог с самыми популярными фильмами и сериалами мировых студий, а также возможность покупать все самые новые фильмы, выходящие на ivi, за счет онлайн-кинотеатра.
К поддержке хосписа подключаются и зеленоградцы. В конце июня для пациентов хосписа провели акцию «С нами без боли» с участием «М Клуба», подготовившего концерт, молодежной палаты Крюково, а также представителей духовенства Никольского храма — волонтёры социальной службы храма в числе прочих добровольцев помогают врачам и медсёстрам хосписа ухаживать за неизлечимо больными пациентами.
Зеленоградское благочиние пригласило всех желающих помогать хоспису через социальную службу (телефон 8(499)736-6383). О том, какая помощь требуется хоспису №6 в Зеленограде, всегда готова рассказать его куратор и координатор фонда помощи хосписам «Вера» (телефон (910)442-3425, фейсбук).
Например, можно помочь наполнить конфетами «конфетный аквариум» в хосписе. «Наши конфетки в аквариумах — это такая крошечная неважная с виду мелочь, — объясняет Вита Филипас. — Вроде бы. Для меня важно, чтобы здесь не было страшно. Цветы и конфеты — это оттуда, из „нестрашно“».
Кроме того, хоспису могут помочь: волонтеры (в том числе фото и авто) и аниматоры. Партнёры — салоны цветов, которые хотя бы раз в месяц выделяли один букет, или рестораторы, при помощи которых в хосписе могли устраивать разные праздники вроде «Дня бургеров» или «Дня мороженого со сливками». Постоянно нужны цветы в хоспис (в палаты и на медицинские посты) и цветочная рассада для территории.
«Нам не нужны шикарные букеты. Сейчас бабушки у дорог продают букетики ромашек — мы будем благодарны и за них. Также попрошу вас обязательно написать о том, что прежде чем прийти к нам в хоспис, необходимо заранее созвониться со мной и предупредить о приходе. Это непреложное правило», предупреждает координатор.
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