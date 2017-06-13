В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — чиж.
Как выглядит. Маленькая птичка (длиной от 11 до 14 см) зеленовато-желтой или оливково-зеленой окраски, снизу с желтыми пятнами. На темном крыле выделяются лимонно-желтые полосы. Клюв серый. У самцов на голове черная «шапочка» и крохотное черное пятно на подбородке («копеечка»).
Где живет. Обитают чижи как в зеленоградских парках, так и во дворах. Неоднократно наблюдались в двориках 3 микрорайона, в парке Победы, дендропарке, в лесопарке у Черного озера, в перелеске у Никольского пруда, в ельнике на реке Ржавке выше Сосновой аллеи, в лесопарке рядом со стадионом «Элион» и в других местах.
Как поет. Самцы поют всю весну и все лето на вершинах деревьев или во время полетов над кронами. Песенка — торопливый поток разнообразных высоких трелей и щебетаний с частыми повторами.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах и соловье. А завтра расскажем о зарянке (или малиновке). Подписывайтесь и следите за новостями!
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