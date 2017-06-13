Как выглядит. Маленькая птичка (длиной от 11 до 14 см) зеленовато-желтой или оливково-зеленой окраски, снизу с желтыми пятнами. На темном крыле выделяются лимонно-желтые полосы. Клюв серый. У самцов на голове черная «шапочка» и крохотное черное пятно на подбородке («копеечка»).

Где живет. Обитают чижи как в зеленоградских парках, так и во дворах. Неоднократно наблюдались в двориках 3 микрорайона, в парке Победы, дендропарке, в лесопарке у Черного озера, в перелеске у Никольского пруда, в ельнике на реке Ржавке выше Сосновой аллеи, в лесопарке рядом со стадионом «Элион» и в других местах.