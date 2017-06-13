Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Птичий альбом Зеленограда. Чиж и другие 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — чиж.

Фото: Борис Никонов

Как выглядит. Маленькая птичка (длиной от 11 до 14 см) зеленовато-желтой или оливково-зеленой окраски, снизу с желтыми пятнами. На темном крыле выделяются лимонно-желтые полосы. Клюв серый. У самцов на голове черная «шапочка» и крохотное черное пятно на подбородке («копеечка»).

Где живет. Обитают чижи как в зеленоградских парках, так и во дворах. Неоднократно наблюдались в двориках 3 микрорайона, в парке Победы, дендропарке, в лесопарке у Черного озера, в перелеске у Никольского пруда, в ельнике на реке Ржавке выше Сосновой аллеи, в лесопарке рядом со стадионом «Элион» и в других местах.

Фото: Mark Hope / Flickr

Как поет. Самцы поют всю весну и все лето на вершинах деревьев или во время полетов над кронами. Песенка — торопливый поток разнообразных высоких трелей и щебетаний с частыми повторами.

Фото: Hanna Knutsson / Flickr

Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле, черном и певчем дроздах и соловье. А завтра расскажем о зарянке (или малиновке). Подписывайтесь и следите за новостями!

Видели когда-нибудь чижа в Зеленограде?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 18 человек
 Реклама
В торговом центре Столица в 23 микрорайоне открылся магазин 3D панелей. Первым покупателям — скидки Объявления
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Спортивное лето в ТК «Панфиловский» Объявления
Детский праздник летом от научного шоу «Открывашка» Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама