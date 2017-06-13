31-летний мужчина вырвал из рук 73-летней женщины сумку с деньгами и документами. Он выследил пенсионерку в магазине и напал на неё возле дома. Задержанный арестован.



Об ограблении в полицию сообщили медики — пострадавшая сидела в машине «скорой помощи», сообщает московское ГУВД. Пенсионерка рассказала, что её ограбил неизвестный. Подозреваемого — 31-летнего уроженца Иркутской области — задержали в Подмосковье. Как выяснилось, он следил за женщиной от магазина — она на виду пересчитывала деньги — и шел за неё до подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж», подозреваемый заключен под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.