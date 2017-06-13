31-летний мужчина вырвал из рук 73-летней женщины сумку с деньгами и документами. Он выследил пенсионерку в магазине и напал на неё возле дома. Задержанный арестован.
Об ограблении в полицию сообщили медики — пострадавшая сидела в машине «скорой помощи», сообщает московское ГУВД. Пенсионерка рассказала, что её ограбил неизвестный. Подозреваемого — 31-летнего уроженца Иркутской области — задержали в Подмосковье. Как выяснилось, он следил за женщиной от магазина — она на виду пересчитывала деньги — и шел за неё до подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж», подозреваемый заключен под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- До 20 сентября
-
Комплексная чистка
зубов за 3000 рублей .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- СЕНТЯБРЬ
-
Урожай скидок!
На плитку от 3 до 10%..