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Грабитель в 5 микрорайоне выследил пожилую женщину с деньгами и вырвал у нее сумку 13.06.2017 ZELENOGRAD.RU

31-летний мужчина вырвал из рук 73-летней женщины сумку с деньгами и документами. Он выследил пенсионерку в магазине и напал на неё возле дома. Задержанный арестован.

Об ограблении в полицию сообщили медики — пострадавшая сидела в машине «скорой помощи», сообщает московское ГУВД. Пенсионерка рассказала, что её ограбил неизвестный. Подозреваемого — 31-летнего уроженца Иркутской области — задержали в Подмосковье. Как выяснилось, он следил за женщиной от магазина — она на виду пересчитывала деньги — и шел за неё до подъезда дома. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК «Грабеж», подозреваемый заключен под стражу. Полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям.

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