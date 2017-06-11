Как выглядит. Эта птичка очень похожа на дрозда-рябинника, но и по размеру меньше, и цветом отличается: и голова, и спинка, и хвост — оливково-бурые; а клюв — буровато-желтый, темнее, чем у рябинника. Самочки и самцы выглядят одинаково.

Где живет. В зеленоградских парках певчие дрозды — обитатели постоянные, но вот увидеть и отличить их от других дроздов не всем удается.