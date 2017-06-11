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Птичий альбом Зеленограда. Певчий дрозд и другие 11.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — певчий дрозд.

Фото: Борис Никонов

Как выглядит. Эта птичка очень похожа на дрозда-рябинника, но и по размеру меньше, и цветом отличается: и голова, и спинка, и хвост — оливково-бурые; а клюв — буровато-желтый, темнее, чем у рябинника. Самочки и самцы выглядят одинаково.

Где живет. В зеленоградских парках певчие дрозды — обитатели постоянные, но вот увидеть и отличить их от других дроздов не всем удается.

Фото: Penny Bun / Flickr

Как поют. Певчие дрозды поют по-особенному: почти каждое «слово» повторяют по два, а иногда и по 3-4 раза. Песенки не такие красивые, как у черного дрозда, но трели в них однозначно есть.

Фото: Tony Court / Flickr

Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле и черном дрозде. А завтра расскажем о соловье. Подписывайтесь и следите за новостями!

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Медцентр открыт.

Медицинский центр
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