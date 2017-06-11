В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — певчий дрозд.
Как выглядит. Эта птичка очень похожа на дрозда-рябинника, но и по размеру меньше, и цветом отличается: и голова, и спинка, и хвост — оливково-бурые; а клюв — буровато-желтый, темнее, чем у рябинника. Самочки и самцы выглядят одинаково.
Где живет. В зеленоградских парках певчие дрозды — обитатели постоянные, но вот увидеть и отличить их от других дроздов не всем удается.
Как поют. Певчие дрозды поют по-особенному: почти каждое «слово» повторяют по два, а иногда и по 3-4 раза. Песенки не такие красивые, как у черного дрозда, но трели в них однозначно есть.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице, черноголовом щегле и черном дрозде. А завтра расскажем о соловье. Подписывайтесь и следите за новостями!
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.