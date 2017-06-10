Летние школьные лагеря превратились в летние образовательные смены, в детских садах гуляют и рисуют на асфальте, выпускники сдают госэкзамены и пока еще не получили даже первых оценок — а МИЭТ зовёт старшеклассников-"технарей" на множество летних курсов. Школа 1692 рассказывает про майские учебные сборы, а школа 1739 гордится своим самым сильным учителем Леонтием Саниным. Июнь продолжается.
Дайджест школьных новостей прошедшей недели на Zelenograd.ru
В нескольких зеленоградских школах (по одной школе на каждый из пяти районов Зеленограда) продолжаются летние образовательные смены. Об их программе, развлечениях, занятиях и досуге учеников рассказывают на своих сайтах школа 1353, гимназия 1528 и другие. Школа 718 ведёт дневник летней смены Вконтакте: каждый день там публикуют фотографии, на которых родители могут находить своих детей.
У некоторых «подготовишек», которые уже практически выпустились из детского сада, начались занятия в школе дошколят — такую запустили, например, в школе 2045 (23 микрорайон). 9 июня там прошли занятия «Мир вокруг нас» про овощи и фрукты, на ИЗО рисовали ромашки, а на занятии по развитию математических способностей считали и решали логические задачи. Потом дошколятам показали школьный музей. Следующее такое занятие назначено на 14 июня.
Выпускники школ продолжают сдавать единые госэкзамены — в пятницу, 9 июня, прошёл общий ЕГЭ по русскому языку, впереди еще несколько экзаменов по предметам по выбору. Большинство девятиклассников закончили 8 июня сдавать ОГЭ (остались только резервные дни). Теперь все с нетерпением ждут оценок.
В этом году школы Зеленограда выпускают 1450 учеников, 1473 с учетом надомного, семейного обучения и экстерната, сообщает портал Zelao.ru.ЕГЭ по базовой математике сдавали 872 ученика (досрочно её сдали еще 83 школьника), профильную — 1093. Русский язык писали 1481 человек (и досрочно 57).
Из предметов по выбору у зеленоградцев по-прежнему самый популярный — обществознание (798 выпускников). За ним идут физика (406), английский язык (330), информатика (224) и биология (223). Меньше выбирают историю (210), литературу (187), химию (136), совсем мало — географию (46). Два человека в этом году будут сдавать французский язык, и по одному — испанский и немецкий языки.
Школьников, закончивших 9-10 классы, МИЭТ тоже приглашает к себе летом — не поступать, а бесплатно позаниматься: на практикум по Web-программированию, на программы «Основы электроники и проектирования цифровых устройств», «Трехмерное компьютерное моделирование в 3DS Max», «Удивительная информатика», «Прикладная радиотехника» и ряд других. Объявления с приглашением зеленоградский вуз распространил по школам.
Запись проводиться до 15 июня. Практикоориентированные занятия будут проходить в июне, июле и августе по графику (не ежедневно), который уточнят при формировании группы.
А в мае 10-классники разных школ Зеленограда побывали на запланированных учебных сборах. Школа 1692, например, провела их на базе зеленоградского ЦАМК ДОСААФ России. В программе сборов были занятия по строевой, физической, медицинской, тактической и огневой подготовке, а также РХБЗ.
Учебные сборы готовят ребят к прохождению военной службы в Российской армии, дают допризывникам начальные знания и умения, сообщает школа. Все юноши сдали зачёты и получили сертификат о прохождении сборов. В личном зачёте по стрельбе призёрами стали Максим Алексеев и Даниил Карпухин из 10-А.
Школа 1739 гордится своим учителем физкультуры — Леонтий Санин, о котором уже писал Zelenograd.ru, вновь достиг отличных результатов в пауэрлифтинге: он и его невеста Ольга Львова завоевали первые места в Открытом чемпионате Европы AWPP/Открытом Кубке чемпионов Европы WPC.
Об этом сообщила газета «Крюковские ведомости» со ссылкой на клуб «Фаворит», в котором работает Санин. Международный турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму прошёл 2-4 июня в московском спорткомплексе МТУ. Зеленоградец занял 1 место в номинации пауэрлифтинг в весовой категории до 67,5 кг. А его невеста — 1 место в номинации жим лежа, весовая категория до 44 кг.
Театр-студия «НС» («Новая сказка») Дворца творчества посетила 3 июня Вахтанговский театр и побывала за кулисами: «К юным актёрам вышел Василий Лановой!»
Ученики гимназии 1528 стали участниками «волшебного» квеста в Зеленограде — гимназия откликнулась на приглашение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково поучаствовать в городском квесте «Азы чародейства и волшебства (АЧАВО)», сообщает Zelao.ru. В основу квеста легли книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере и волшебном Хогвартсе. Несмотря на дождь, ребята прошли все сказочные испытания и попали на чаепитие под открытым небом.
Такой же квест провели и в Савёлках для детей из школы 854.
Для летней смены гимназии 1528 экологическую экскурсию по природным территориям Зеленограда провела Екатерина Азовцева из отдела экологического просвещения зеленоградской «Мосприроды», а потом в Творческом лицее их ждали мастер-классы — ребята учились делать бабочку из лоскутков ткани и рисовать в компьютерной программе.
Другой отряд в это время побывал на экскурсии в Пожарной части №11 — примеряли костюм пожарного и знакомились с устройством части. Но самое увлекательное путешествие было у ребят, которых ждали в колледже №50 на мастер-классы: они попробовали себя в роли кулинаров и испекли, а потом познакомились с обработкой древесины.
Во Дворце творчества до конца лета открыта экспозиция Дарвиновского музея — фотовыставка «От подножия ромашки до макушки одуванчика», которая посвящена насекомым — обитателям Подмосковья. На выставке представлены профессиональные фотографии и редкие экспонаты из фондов Дарвиновского музея. Посетителям рассказывают, чем слышит кузнечик, какой жук в случае опасности катапультируется, и почему некоторые виды ос «с возрастом» вступают на тропу вегетарианства.
На выставку приглашают школьные группы из летних смен, а также всех желающих (без экскурсии): справки по телефону 8(499)732-7296.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.