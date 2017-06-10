ЕГЭ: зеленоградцы выбирают обществознание, физику и профильную математику

Выпускники школ продолжают сдавать единые госэкзамены — в пятницу, 9 июня, прошёл общий ЕГЭ по русскому языку, впереди еще несколько экзаменов по предметам по выбору. Большинство девятиклассников закончили 8 июня сдавать ОГЭ (остались только резервные дни). Теперь все с нетерпением ждут оценок.

В этом году школы Зеленограда выпускают 1450 учеников, 1473 с учетом надомного, семейного обучения и экстерната, сообщает портал Zelao.ru.ЕГЭ по базовой математике сдавали 872 ученика (досрочно её сдали еще 83 школьника), профильную — 1093. Русский язык писали 1481 человек (и досрочно 57).

Из предметов по выбору у зеленоградцев по-прежнему самый популярный — обществознание (798 выпускников). За ним идут физика (406), английский язык (330), информатика (224) и биология (223). Меньше выбирают историю (210), литературу (187), химию (136), совсем мало — географию (46). Два человека в этом году будут сдавать французский язык, и по одному — испанский и немецкий языки.