Как выглядит. Этого дрозда трудно спутать с какой-то другой птицей: у него черное оперение, желтый клюв и желтое кольцо вокруг глаз.

Где живет. В Зеленограде черные дрозды обитают постоянно: в лесопарке 3 микрорайона, в парке между 1 и 5 микрорайонами, у Черного озера, у Малого городского пруда, в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами. Время от времени встречаются в парке Победы.