В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — черный дрозд.
Как выглядит. Этого дрозда трудно спутать с какой-то другой птицей: у него черное оперение, желтый клюв и желтое кольцо вокруг глаз.
Где живет. В Зеленограде черные дрозды обитают постоянно: в лесопарке 3 микрорайона, в парке между 1 и 5 микрорайонами, у Черного озера, у Малого городского пруда, в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами. Время от времени встречаются в парке Победы.
Как поет. Удивительный певец. Песня очень звучная и красивая, состоит из четких и разнообразных флейтовых свистов, звучит очень неторопливо, флегматично, не имеет определенной длительности. Поют черные дрозды-самцы много, наиболее активно — на зорях, сидя на дереве — на вершине или в кроне.
Если пропустили, читайте прошлые рассказы о скворце, ополовнике, хохлатой синице и черноголовом щегле. А завтра расскажем о певчем дрозде. Подписывайтесь и следите за новостями!
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