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М11 на три дня станет бесплатной для красных тачек 09.06.2017 ZELENOGRAD.RU

С 10 по 12 июня поездки по платной трассе красных автомобилей в сторону Москвы оплачивает компания Disney. Акция приурочена к выходу на киноэкраны мультфильма «Тачки-3», премьера которого состоится через неделю. Этим и объясняется главное условие для бесплатного проезда — автомобиль должен быть того же цвета, что у главного героя «Тачек» Молнии Маккуина. На всякий случай — для подтверждения — нужно иметь при себе документ, в котором цвет автомобиля зарегистрирован именно как «красный».

Видео: Disney Россия

При въезде на платную дорогу (в районе 58-го километра) можно воспользоваться любой полосой для проезда по дороге с билетом. Нужно взять проездной билет и сохранить его на всем протяжении поездки по платной дороге. В случае, если имеется транспондер, его необходимо убрать в экранирующий пакет. Участие в акции возможно при проезде по платной дороге только при наличии билета.

Выезжать с платной дороги нужно исключительно через специализированные полосы на пункте взимания платы (ПВП) «Москва» — это полосы с кассовыми кабинами красного цвета, на которых размещена информация об акции.

На выезде необходимо предъявить проездной билет кассиру. Шлагбаум откроют после проверки билета. Если, конечно, не возникнет спорная ситуация с определением цвета — для этого и надо иметь при себе СТС автомобиля. Иначе проезд все же придётся оплатить.

Оплатить его придётся и в случае возможного технического сбоя на ПВП — о нём сообщит кассир. Главное, сохранить чек об оплате, тогда позже, предъявив его, участник акции может обратиться за компенсацией проезда в представительство компании «Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг». После сверки с камерами наблюдения для подтверждения проезда средства должны вернуть в течение тридцати рабочих дней.

Словом, если коротко, чтобы стать участниками акции, «водителям красных автомобилей при въезде на дорогу необходимо воспользоваться полосой для ручной оплаты проезда. А при выезде в сторону Москвы (пункт взимания платы „Москва“, 21-й км М-11) платить ничего не нужно, достаточно воспользоваться специальной полосой, предоставив кассиру билет на проезд», — сообщает «Северо-Западная концессионная компания». Ну и, напомним, для подтверждения цвета могут потребовать документы на автомобиль, в которых должен быть указан цвет транспортного средства — «красный».

Прошлым летом на этом же участке М-11 бесплатный проезд делали для владельцев BMW.

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