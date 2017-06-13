Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
15 и 17 июня приглашаем на день биоревитализации Neauvia Organic Hydro Deluxe 13.06.2017 Медицинский косметологический центр «Хризантема» Реклама

В это день мы предлагаем процедуру биоревитализации препаратом NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE со скидкой 20%.

Стандартная цена процедуры 1,5 мл 11500 руб, ЦЕНА ПО АКЦИИ 9200 РУБ.

Стандартная цена процедуры 2 мл 13000 руб, ЦЕНА ПО АКЦИИ 10400 РУБ.

Новая органическая линейка препаратов на основе ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ NEAUVIA ORGANIC это:

  • ультрачистота и отсутствие токсичности
  • безопасность применения
  • возможность применения высокой концентрации ГК

ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ ЭТО:

  • длительное увлажнение и сияние кожи
  • видимый лифтинг-эффект овала лица
  • видимое улучшение упругости кожи

Подробная информация о ценах по телефонам +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.

Адрес: Зеленоград, корпус 1011.

Онлайн запись на сайте hrizantema1011.ru.

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Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
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Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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