В это день мы предлагаем процедуру биоревитализации препаратом NEAUVIA ORGANIC HYDRO DELUXE со скидкой 20%.
Стандартная цена процедуры 1,5 мл 11500 руб, ЦЕНА ПО АКЦИИ 9200 РУБ.
Стандартная цена процедуры 2 мл 13000 руб, ЦЕНА ПО АКЦИИ 10400 РУБ.
Новая органическая линейка препаратов на основе ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ NEAUVIA ORGANIC это:
- ультрачистота и отсутствие токсичности
- безопасность применения
- возможность применения высокой концентрации ГК
ВИДИМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ ЭТО:
- длительное увлажнение и сияние кожи
- видимый лифтинг-эффект овала лица
- видимое улучшение упругости кожи
Подробная информация о ценах по телефонам +7(499)732-24-02 или +7(916)407-05-41.
Адрес: Зеленоград, корпус 1011.
Онлайн запись на сайте hrizantema1011.ru.
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