Как с любым уровнем подготовки, без стрессов и перенагрузки, подготовиться к ЕГЭ за год и поступить на бюджет в престижный вуз, сэкономив от 50 000 до 1 500 000 рублей на обучении.
Образовательный центр «Хорошист” уже 7 лет помогает детям успешно сдать ЕГЭ. Мы понимаем проблемы и трудности, с которыми сталкиваются родители и ученики перед ЕГЭ, и готовы помочь Вам их решить.
Целую неделю с 13 по 19 июня в 20:00, мы будем отвечать на волнующие Вас вопросы о экзаменах и разберем такие вопросы как:
- Что ждет Вашего ребенка на экзамене?
- Как сохранить мир в семье во время подготовки к ЕГЭ?
- Как мотивировать ребенка на учебу?
- Ловушки, которые ждут на экзамене.
- Как выбрать профессию и не разочароваться в ней.
- Как выбрать ВУЗ?
- Командная работа: Родитель-ребенок.
- Психологическая подготовка к ЕГЭ.
- Как сдать ЕГЭ без стресса?
Помогут Вам разобраться в ЕГЭ специалисты центра «Хорошист”:
- психологи
- преподаватели
- консультанты по подбору ВУЗа
- консультанты по профориентации
Что вы получите, посетив наш вебинар?
- План поступления на бюджет
- Инструменты контроля
- Спокойствие и уверенность
Забронируйте место для участия в онлайн-семинаре на САЙТЕ или по телефону образовательного центра «Хорошист»
8(499)653-56-71
Вовремя полученные знания уберегут вас от будущего горького разочарования.
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8(499)502-50-05
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