Целую неделю с 13 по 19 июня в 20:00, мы будем отвечать на волнующие Вас вопросы о экзаменах и разберем такие вопросы как:

Что ждет Вашего ребенка на экзамене?

Как сохранить мир в семье во время подготовки к ЕГЭ?

Как мотивировать ребенка на учебу?

Ловушки, которые ждут на экзамене.

Как выбрать профессию и не разочароваться в ней.

Как выбрать ВУЗ?

Командная работа: Родитель-ребенок.

Психологическая подготовка к ЕГЭ.

Как сдать ЕГЭ без стресса?

Помогут Вам разобраться в ЕГЭ специалисты центра «Хорошист”:

психологи

преподаватели

консультанты по подбору ВУЗа

консультанты по профориентации

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