Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Недельный марафон бесплатных вебинаров для родителей десятиклассников и школьников. ЕГЭ — это легко 08.06.2017 Образовательный центр «Хорошист» Реклама

Как с любым уровнем подготовки, без стрессов и перенагрузки, подготовиться к ЕГЭ за год и поступить на бюджет в престижный вуз, сэкономив от 50 000 до 1 500 000 рублей на обучении.

Образовательный центр «Хорошист” уже 7 лет помогает детям успешно сдать ЕГЭ. Мы понимаем проблемы и трудности, с которыми сталкиваются родители и ученики перед ЕГЭ, и готовы помочь Вам их решить.

Целую неделю с 13 по 19 июня в 20:00, мы будем отвечать на волнующие Вас вопросы о экзаменах и разберем такие вопросы как:

  • Что ждет Вашего ребенка на экзамене?
  • Как сохранить мир в семье во время подготовки к ЕГЭ?
  • Как мотивировать ребенка на учебу?
  • Ловушки, которые ждут на экзамене.
  • Как выбрать профессию и не разочароваться в ней.
  • Как выбрать ВУЗ?
  • Командная работа: Родитель-ребенок.
  • Психологическая подготовка к ЕГЭ.
  • Как сдать ЕГЭ без стресса?

Помогут Вам разобраться в ЕГЭ специалисты центра «Хорошист”:

  • психологи
  • преподаватели
  • консультанты по подбору ВУЗа
  • консультанты по профориентации

Что вы получите, посетив наш вебинар?

  • План поступления на бюджет
  • Инструменты контроля
  • Спокойствие и уверенность

Забронируйте место для участия в онлайн-семинаре на САЙТЕ или по телефону образовательного центра «Хорошист»

8(499)653-56-71

Вовремя полученные знания уберегут вас от будущего горького разочарования.

 Реклама
Мультибрендовый Outlet Superstar- открылся в Зеленограде Объявления
В День вязания 10 июня во всех магазинах «Я Сама» — 30% скидка на всю пряжу! Объявления
Салон «Никор» отмечает 25 летний юбилей Объявления
Детский спортивный лагерь «Зебренок» Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Семейная клиника
Медцентр открыт.

Медицинский центр
Стоматология .
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама