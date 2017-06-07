Где живет. Птица оседлая, в Зеленограде живет постоянно. Когда-то была занесена в Красную книгу Москвы, но затем вычеркнута оттуда как вид «полностью исчезнувший на территории Москвы после 1960 года». Тут, конечно, можно спорить: Зеленоград — это Москва или нет, но факт остается фактом:) А хохлатые синицы в Зеленограде есть! В лесопарке 11 микрорайона за улицей Болдов ручей, в парке между 4 и 12 микрорайонами, возле Черного озера, в парке между 1 и 5 микрорайонами.

У кормушек, в отличие от больших синиц, хохлатая ведет себя очень осторожно. Очень юркая птичка, постоянно настороже, предпочитает брать еду и улетать куда-нибудь в более безопасное место.

Как поет. По сравнению с другими синицами поет редко, чаще в светлое время суток.