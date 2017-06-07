В проекте Zelenograd.ru «Птичий альбом» Оксана Пучинина и Борис Никонов рассказывают о певчих птицах нашего города, показывают, как они выглядят в городской среде и дают послушать их пение. Каждый день — рассказ о новой певчей птице. Сегодня — хохлатая синица или «гренадёрка».
Почему так называется. «Гренадёркой» прозвана из-за сходства хохолка с головным убором солдат-гренадёров XVIII века.
Как выглядит. Маленькая забавная птица (длиной 11-14 см) с броским острым хохолком. Окраска спины — буровато-серая с слабым оливковым оттенком, низ — светлый с охристым оттенком. Бока головы — светлые с темной полосой за глазом в форме запятой. Под клювом — черное треугольное горловое пятно, переходящее в черный узкий «ошейник».
Где живет. Птица оседлая, в Зеленограде живет постоянно. Когда-то была занесена в Красную книгу Москвы, но затем вычеркнута оттуда как вид «полностью исчезнувший на территории Москвы после 1960 года». Тут, конечно, можно спорить: Зеленоград — это Москва или нет, но факт остается фактом:) А хохлатые синицы в Зеленограде есть! В лесопарке 11 микрорайона за улицей Болдов ручей, в парке между 4 и 12 микрорайонами, возле Черного озера, в парке между 1 и 5 микрорайонами.
У кормушек, в отличие от больших синиц, хохлатая ведет себя очень осторожно. Очень юркая птичка, постоянно настороже, предпочитает брать еду и улетать куда-нибудь в более безопасное место.
Как поет. По сравнению с другими синицами поет редко, чаще в светлое время суток.
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