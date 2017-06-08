В Торговом центре «Столица» (23 микрорайоне) открылся долгожданный первый мультибрендовый магазин одежды для всей семьи. Теперь одеваться в качественные модные вещи из Европы станет совсем просто. Ведь магазин является аутлетом!
Это позволяет нам сделать демократичные цены, для настоящих модниц и модников, которые следят за последними тенденциями, любят одеваться в модные брендовые вещи и всегда хотят быть на высоте, отличаться от всех остальных.
Одевайся в Outlet Superstar — будь звездой своего города! Приезжай к нам за стильной одеждой марок Guess, Hugo boss, Richmond, Rinascimento, Diesel, To be too, Massimo Dutti, Polo.
Внимание розыгрыш! До 30 июня — сделай репост у себя на странице с текстом розыгрыша, сделай скриншот, отправь нам его в директ и получи бесплатный талон на розыгрыш в честь нашего состоявшегося открытия! 1 июля мы разыграем сумки, подарочные сертификаты на приобретение нашей одежды на сумму 2500 рублей, аксессуары, сертификат на двоих в спа- салон и много других призов! Ждём вас!
Мы уже открылись!
https://vk.com/outletsuperstar
http://instagram.com/outletsuperstar
ТЦ Столица, 23 мкр 2 этаж
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