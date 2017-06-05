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Зеленоградскому хоспису нужны летние цветы и помощники 05.06.2017 ZELENOGRAD.RU

«Мы стараемся сделать все для того, чтобы в хосписах было уютно, не одиноко и не страшно», — об этом в редакцию Zelenograd.ru написала Вита Филипас, сотрудник московского Фонда помощи хосписам «Вера». Она работает в зеленоградском хосписе №6 и обращается к зеленоградцам и жителям его окрестностей с просьбой: пациентов хосписа очень обрадовали бы летом цветы, выращенные на даче, а также свежие фрукты и ягоды. А еще для хосписа ищут волонтёров и людей, которые смогут сделать досуг больных интересным.

«У нас в фонде говорят так: хоспис — это про жизнь, — рассказывает Вита Филипас. — Знаете, это не просто слова. Сейчас лето, и я мечтаю, чтобы в каждой палате у нас были цветы. И на медицинских постах, и в холле. Чтобы людям, которые находятся здесь или приходят сюда, было комфортно. Одной мне точно не справиться — я покупала несколько раз цветы, и нам их дарили, но этого мало».

Поэтому все желающие могут привезти в хоспис цветы со своей дачи, фрукты, ягоды для пациентов — за это им будут очень благодарны. Предварительно нужно связаться по телефону: 8(910)442-3425.

Нужны и помощники-волонтёры: погулять с пациентами, почитать им, помочь в организации разных мероприятий

Сотрудники фонда «Вера» приглашают в хосписы музыкантов и артистов, мастеров, которые могут чему-то научить, фотографов для фотосессий. Устраивают детские уголки, чтобы посетители могли приходить к своим близким вместе с детьми. Организуют «тележки радости» с разной милой и полезной мелочью, а в холлах ставят вазочки с конфетами. «В зеленоградском хосписе многое из этого еще впереди — я только начала свою работу», — поясняет Вита и обещает рассказать обо всё подробно тем, кого заинтересует любой вид помощи.

К 8 Марта и на Масленицу в хосписе Зеленограда уже проводили праздничные акции студенты медицинского колледжа, который курирует хоспис с прошлого года. Поддержку в организации таких акций оказывал Ресурсный центр НКО, зеленоградские предприниматели и просто доброхоты. Совсем недавно в хоспис приезжали с выступлением танцоры Лаборатории современного танца «Спектр» из Москвы. Каждое такое событие вносит немного радости и разнообразия в жизнь обитателей хосписа. «Если человека нельзя вылечить — это не значит, что ему нельзя помочь», — главный девиз Фонда «Вера».

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