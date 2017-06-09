Лето, несмотря на особенно непредсказуемую весеннюю погоду в этом году, всё-таки наступило. После майских снегов особенно хочется радоваться расцветающим деревьям и зеленеющим лужайкам. Соскучившиеся по солнцу зеленоградцы начинают планировать отдых на природе, на свежем воздухе. Не всегда есть возможность (а иногда и желание) уехать куда-нибудь далеко, в деревню или, чем, чёрт не шутит, на море.

В Зеленограде в этом году официально открылись три зоны отдыха с купанием — на Чёрном озере, Школьном пруду и на Большом городском пруду, который в народе называют Ангстремом, — и пять зон отдыха без купания: на Быковом болоте, Михайловском пруду, пруду на ручье Ржавка возле МЖК, на каскаде Малинских прудов и на Дунькином пруду в 12 микрорайоне.

С Дунькиного пруда корреспонденты Zelenograd.ru и начали свои прогулки по зеленоградским зонам отдыха, чтобы рассказать и показать, чем отличается каждая из них.