Лето, несмотря на особенно непредсказуемую весеннюю погоду в этом году, всё-таки наступило. После майских снегов особенно хочется радоваться расцветающим деревьям и зеленеющим лужайкам. Соскучившиеся по солнцу зеленоградцы начинают планировать отдых на природе, на свежем воздухе. Не всегда есть возможность (а иногда и желание) уехать куда-нибудь далеко, в деревню или, чем, чёрт не шутит, на море.
В Зеленограде в этом году официально открылись три зоны отдыха с купанием — на Чёрном озере, Школьном пруду и на Большом городском пруду, который в народе называют Ангстремом, — и пять зон отдыха без купания: на Быковом болоте, Михайловском пруду, пруду на ручье Ржавка возле МЖК, на каскаде Малинских прудов и на Дунькином пруду в 12 микрорайоне.
С Дунькиного пруда корреспонденты Zelenograd.ru и начали свои прогулки по зеленоградским зонам отдыха, чтобы рассказать и показать, чем отличается каждая из них.
Дунькин пруд находится на краю лесопарка напротив корпуса 1207. Отдыхающих здесь немного — в основном местные жители, поэтому атмосфера почти домашняя, нет впечатления толпы. Несколько мам и пап, бабушек и дедушек с детьми на детской площадке. Пенсионеры на лавочках. Компании подростков, которые долго не задерживаются. И, как ни удивительно, рыбаки — в маленьком пруду хватает рыбы.
Подпитывают пруд из водопровода, как ванну. И проблемы с наполненностью существуют уже давно. Сейчас только начало лета, а уровень воды уже небольшой и вода цветёт. Но это не мешает фанатам рыбной ловли надеяться на улов. Раньше, по слухам, в пруду водились даже карасики.
На входе к пруду со стороны жилого района стоит памятник благим намерениям — стойка бесплатного вай-фая. Красивая, но вай-фай давно не раздающая.
С трёх других сторон пруд окружён лесопарком. Вокруг воды идёт асфальтовая дорожка — асфальт новый, после недавнего ремонта. Вдоль неё стоят скамейки с урнами, а от воды дорожку отделяет полоса гравия. За урнами явно следят, мусор убирают, и даже в пруду — который в другие времена не отличался чистотой — нет ни бумажек, ни пластиковых бутылок.
Может быть, именно поэтому на пруду сейчас живут утки, одна-две пары. Многие их подкармливают, несъеденные крошки раздёргивают стаи рыбок под водой — настоящий аттракцион не хуже, чем в зоопарке, для детей и родителей.
Детский городок на берегу с качелями и горками, пластиковыми, ярких цветов, с большой песочницей, со скамейками для родителей. Есть и парковка для велосипедов, но катаются вокруг пруда в основном дети. А взрослые могут отдыхать, не упуская их из виду.
По вечерам солнце светит прямо на детскую площадку, пока не сядет за деревья: греет песок, подсвечивает зеленоватую воду — получается маленький курорт на лесном озере. А в первой половине дня площадка, наоборот, прячется в тени ближайших берёз.
Тихо тут не только в будни, но и в выходные дни. Возможно, это связано с нестабильной пока погодой. И, разумеется, с отсутствием пикниковых точек и мест для мангалов — пирушку тут не устроишь, распивать спиртное возле детской площадки не совсем удобно (хотя некоторых всё-таки не останавливает). Место ухоженное и приятное для любителей тихого отдыха, окружающий парк создаёт ощущение оторванности от города.
Парковочных мест много вдоль корпусов 1205 и 1207. Автомобилистов к пруду не пускают — на въезде стоит «кирпич». Единственное исключение на днях сделали для полевой кухни — она, видимо, приехала кормить обедом рабочих, которые пилили и убирали деревья, поваленные в лесопарке недавним ураганом.
По этому вопросу Zelenograd.ru проконсультировали в зеленоградском музее: точное происхождение названия пруда неизвестно, но наиболее вероятно, что он называется по названию деревни Дунькино, возникшей в середине 19 века возле пруда Водокачка (Школьное озеро), на месте 11 микрорайона.
Первыми жителями деревни была семья Силиных, в которой муж и отец работал простым железнодорожником. Именно с этим семейством в Зеленограде связано целых два топонима — район Силино назван по их фамилии, а деревню Дунькино, которая когда-то располагалась на территории 11 микрорайона со стороны Школьного озера, назвали по имени его жены Евдокии.
У Дунькиного пруда есть и два других названия — Овальный и Берёзовый.
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