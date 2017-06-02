6 июня начнет работать лесная студия «Оленёнок» эколого-биологического направления. Дети знакомятся с местной флорой и фауной, участвуют в полевых практиках и экскурсиях. Занятия раз в неделю, по вторникам. Рекомендуется детям от 6 до 12 лет.



7 июня начнет работать Школа юного экскурсовода. Ребят будут учить практике проведения экскурсий, познакомят с природой и историей Зеленограда. Занятия по средам. Рекомендуется детям и подросткам от 8 до 14 лет.



8 июня начнет работать творческий кружок «ЭкоМастерилка». Здесь научат создавать необычные поделки, работать с природными материалами и техниками декорирования. Занятия по четвергам. Рекомендуется детям и подросткам от 8 до 14 лет.