Первые занятия пройдут в «Доме лани» возле Никольского проезда 6, 7 и 8 июня с 11:00 до 14:00. Кружки будут интересны детям и подросткам от 6 до 14 лет. Надо заранее записаться по телефону 8(499)735-5556 — количество мест ограничено, но пока они есть.
6 июня начнет работать лесная студия «Оленёнок» эколого-биологического направления. Дети знакомятся с местной флорой и фауной, участвуют в полевых практиках и экскурсиях. Занятия раз в неделю, по вторникам. Рекомендуется детям от 6 до 12 лет.
7 июня начнет работать Школа юного экскурсовода. Ребят будут учить практике проведения экскурсий, познакомят с природой и историей Зеленограда. Занятия по средам. Рекомендуется детям и подросткам от 8 до 14 лет.
8 июня начнет работать творческий кружок «ЭкоМастерилка». Здесь научат создавать необычные поделки, работать с природными материалами и техниками декорирования. Занятия по четвергам. Рекомендуется детям и подросткам от 8 до 14 лет.
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