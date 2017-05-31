Кружки по швейному, столярному, слесарному делу, основам кулинарии, электромонтажа, информационных технологий начнут работать в зеленоградском Политехническом колледже №50 с 1 июня. Посещать их могут все желающие с 7 до 18 лет. Места еще есть, сообщили Zelenograd.ru в колледже, некоторые кружки будут работать в июне, другие — всё лето.

Занятия будут проходить каждый день с 9:00 до 13:00. По некоторым направлением группы еще не сформированы, занятия начнутся, когда будет набор от 10 человек.

«Три школы подали большие коллективные заявки, до 100 человек, — рассказал замдиректора колледжа по учебно-воспитательной работе Алексей Штукотуров, — это гимназия 1528, школы 1151 и 854».

Записываться в кружки нужно через портал mos.ru в разделе «Услуги» — «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Список доступных кружков появится, если выбрать «ГБПОУ ПК № 50» в поле «Наименование учреждения» и нажать кнопку «Найти».

Приём идёт по шести направлениям:

«Ниточка. Иголочка» — основы швейного дела, ознакомительный курс. В программе: машинные швы, изучение влажно-тепловой обработки. Контактное лицо: Макеева Наталия Ивановна, 8(499)736-5677. Занятия в июне, июле и августе на площадке «Западная» (проспект Генерала Алексеева, 38).

Основы информационных технологий, ознакомительный курс. В программе: изучение обеспечения сбора и хранения, обработки, ввода и распространения информации; освоение Photoshop. Контактное лицо: Морозова Ольга Архиповна, 8(905)714-9511. Занятия в июне, июле и августе на площадке «Западная» (проспект Генерала Алексеева, 38).

Электромонтаж, ознакомительный курс. В программе: монтаж электроизделий или его составных частей, имеющих токоведущие элементы. Контактное лицо: Кузнецова Елена Евгеньевна, 8(499)736-5677. Занятия в июне на площадке «Западная» (проспект Генерала Алексеева, 38).

Металообработка — основы слесарного дела, ознакомительный курс. В программе: технологический процесс изменения формы, размеров и качеств металлов и сплавов. Контактное лицо: Варварин Геннадий Александрович, 8(499)736-5677. Занятия в июне на площадке «Западная» (проспект Генерала Алексеева, 38).

Основы кулинарии, ознакомительный курс. Контактное лицо: Костылева Ирина Александровна, 8(499)731-9098. Занятия в июне на площадке «Малино» (корпус 855).

Деревообработка — столярное дело, ознакомительный курс. В программе: процесс обработки древесины, производство продукции из древесины, а также группа технических дисциплин, охватывающих эти понятия. Контактное лицо: Курныгин Сергей Анатольевич, 8(499)731-9098. Занятия в июне и августе на площадке «Малино» (корпус 855).

Кроме того, колледж объявил приём в платную Автошколу на три летних месяцев (стоимость — 35 тысяч рублей) для молодых людей с 16 до 20 лет.