Магазины сети «Леонардо» работают в 36 российских городах, в Москве их 28. Раньше ближайший к Зеленограду супермаркет сети был в Митино и на «Речном вокзале». Заказывать товары можно и в интернет-магазине.

Во всех магазинах «Леонардо» проводятся мастер-классы для взрослых и детей по батику, живописи, лепке из полимерной глины, декупажу и другим популярным техникам. Следить за расписанием можно здесь.

Магазин работает с 10:00 до 22:00. Телефон для справок 8(495)989-59-66.