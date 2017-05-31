Хобби-супермаркет работает на третьем этаже ТРЦ «Иридиум» на Крюковской площади — там, где раньше был развлекательный центр Crazy Park. Здесь продаются товары для вязания, шитья, вышивания, скрапбукинга, живописи, бисероплетения, декорирования, лепки и других видов творчества. Будут мастер-классы.
Магазины сети «Леонардо» работают в 36 российских городах, в Москве их 28. Раньше ближайший к Зеленограду супермаркет сети был в Митино и на «Речном вокзале». Заказывать товары можно и в интернет-магазине.
Во всех магазинах «Леонардо» проводятся мастер-классы для взрослых и детей по батику, живописи, лепке из полимерной глины, декупажу и другим популярным техникам. Следить за расписанием можно здесь.
Магазин работает с 10:00 до 22:00. Телефон для справок 8(495)989-59-66.
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