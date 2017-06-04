Дизайн на 3D-принере, рисунки про город, карта весны и 119 проектов лицеистов

Старшеклассники про праздники не вспоминают — в девятых и одиннадцатых классах начались итоговые экзамены, ОГЭ и ЕГЭ, основной период которых продлится до 1 июля. Первые ОГЭ по иностранным языкам прошли еще 26 и 27 мая, на этой неделе стартовали массовые экзамены по основным предметам и предметам по выбору: в понедельник, 29 мая — ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ; 30 мая 9-классники писали ОГЭ по русскому языку; 31 мая и 2 июня выпускники — ЕГЭ по математике, базовый и профильный; 1 и 3 июня 9-е классы — ОГЭ по истории, биологии, физике, литературе, информатике и ИКТ.

В лицее 1557 в конце года у десятиклассников состоялся День защиты проектов. Проектов защитили 119, часть из них до этого прошла «внешнюю экспертизу» на разных конкурсах и конференциях («Инженеры будущего», «Творчество юных», «Виртуальный мир», «РИТМ Зеленограда», олимпиады и др.), пишет лицей.

Лицеисты помладше заняты научными наблюдениями за климатом, который этой весной не балует. Участвуя в международном проекте мониторинга сезонных изменений, ребята сажают луковицы тюльпанов и затем сообщают о своих наблюдениях и данных, отслеживая связь между климатом, географией и приходом весны.

«На сайте проекта имеется карта, с помощью которой можно наблюдать за перемещением волны весны по всему миру, — объясняют в лицее. — Имея долгосрочные данные, можно изучить важные научные вопросы: как различные климатические условия Земли влияют на рост растений? Какие шаблоны показывают данные? Являются ли изменения нормальными? Как эта весна сравнивается с предыдущими годами?"

