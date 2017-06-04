Прошли последние числа мая и первые летние дни — школу, как паровоз, трудно остановить. Нельзя просто так взять и закончить учиться: уже нет уроков, прошли последние звонки, но в библиотеки всё еще сдают учебники, а по предметам — последние хвосты, получают итоговые оценки в дневники и списки книг на лето. У кого-то начинаются экзамены, кто-то уже отправился в путешествия, но в основном все еще здесь, и учителя, и школьные друзья. Самое время заняться чем-то вместе.
Какой была прошедшая школьная неделя в Зеленограде — дайджест Zelenograd.ru.
В этот день в Зеленограде отмечали главный официальный детский праздник — День защиты детей (он же первый день летних каникул). Школьники уже разошлись на отдых, так что как следует отпраздновать его смогли в основном детские сады. А во Дворце творчества, несмотря на обещанную в это утро плохую погоду, для всех провели праздник «Солнышко в ладошках» с аттракционами на улице, концертом в зале и развлечениями в фойе.
«Ещё с утра мы волновались: позволит ли нам погода посетить мероприятие. На наше счастье выглянуло солнце и мы смогли отправиться на праздник. Ребята с огромным интересам приняли участие в разнообразных конкурсах, забавах и развлечениях. Ребят сопровождали не только педагоги, но и волонтёры-кадеты», — пишет о впечатлениях гимназия 1528.
В этот же день, 1 июня, в нескольких зеленоградских школах заработали летние межшкольные лагеря. В школе 852 (11 микрорайон) такой лагерь открыли для своих учеников и «соседей» из школ 718 и 1692 (12 и 10 микрорайоны). Четыре июньских отряда первым делом придумали себе названия, герб, девиз и отрядную песню, рисовали плакаты и торжественно представлялись перед всеми. На кружке рисования мастерили волшебный цветок с пожеланиями, а в психологическом клубе учились доброжелательному общению и пониманию, рассказывает школа в Facebook.
В гимназии 1528 (корпус 818) тоже началась «Московская образовательная смена», её направление — знакомство с профессиями. Участвуют 100 детей из самой гимназии, школ 853 и 719 (9 микрорайон): это ребята 7-13 лет льготных категорий — дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети из приёмных семей.
С видеозарисовкой, посвященной школе, невыученным урокам, дедукционному индуктору и первой любви, театр-студия «Новая сказка» зеленоградского Дворца творчества стал лауреатом фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты» в номинации «Игровой фильм». Фильму уже год, но темы не стареют веками.
«Свежим» выпускникам нынешнего учебного года «Новая сказка» посвятила другой фильм, выпущенный 31 мая. В нём — будни и репетиции, смешные дубли во время съёмок и трогательные моменты спектаклей, путешествия и лица ребят. Подходящий способ заглянуть в жизнь театральной студии для тех, кто еще только подумывает, чем бы заняться кроме школы в сентябре.
В школе 1739 поставили спектакль по книге Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». «Все, кто сходил на спектакль, остались потрясены чудесным сюжетом, великолепной актёрской игрой и красивыми декорациями. А главное, что и сами актёры остались довольны своей работой. „Пожалуй, это лучший спектакль, который мы когда-либо играли“ — признались они», пишет школа. И благодарит за постановку педагогов Татьяну Мальцеву и Екатерину Ящук.
Впечталила зрителей и премьера «Играем Чехова» театральной студии «Индиго» гимназии 1528 (руководитель Л.Цеглова, юные артисты: Ваня Денисов, Даня Комаров, Лера Луданова, Даня Лыков, Максим Макулов, Михаил Еремин, Эмилия Валента). В спектакль-трилогию вошли чеховские рассказы «Смерть чиновника», «Злой мальчик», «Предложение».
«Получился чудесный спектакль: лёгкий по восприятию, светлый, тёплый и нежный, полный остроумия и юмора, и вместе с тем сильный по глубине освещения проблем личности и общества. Всё было продумано до мелочей: минимализм декораций, исторически точные костюмы и классическая музыка…» — рассказывают в гимназии.
Зеленоградская футбольная сборная педагогов и родителей снова победила в Кубке столичного департамента образования по футболу среди сборных команд межрайонных советов директоров. Педагоги завоевали победу и в зеленоградском мини-футболе — на Спартакиаде среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций. Участвовало девять команд: «Зеленоградский автокомбинат», «Образование», «Социальная защита», «Ангстрем», «Леруа Мерлен», «МЧС», «Миландр» и «УВД». В финале встретились команды «Образование» и «МЧС» — учителя оказались сильнее, спасателям досталось второе место, как сообщает префектура.
Еще одна зеленоградская сборная, теперь уже из педагогов и учеников, побывала на общегородской акции «Сдай ГТО с учителем» 29 мая и заняла там третье место в общем зачёте, рассказывает школа 2045. Там гордятся и своими воспитателями: «Великолепная семерка» педагогов дошкольных учреждений 27 мая представляла Зеленоград на городском этапе соревнований педагогических работников дошкольных организаций «Вместе весело шагать».
Впрочем, иногда воспитателей учат сами дети — например, играть в «Городки». В детсаду школы 2045 (корпус 2313) прошёл мастер-класс для инструкторов по физкультуре по этой русской игре.
Ученики школы 2045 постарше тем временем стали вторыми на городском этапе соревнований «Школа безопасности» — 30 мая в «Новой Москве» они представляли Зеленоград в младшей возрастной группе. В течение нескольких дней команда преодолела кросс, полосы препятствий, прошла комбинированную пожарную эстафету и эстафету по спасению людей на водных объектах, блок «Акватория», маршрут выживания, ликвидацию последствий ДТП с деблокировкой пострадавшего и многое другое.
А 13-летняя ученица школы 1353 Вероника Б. стала бронзовым призером Всероссийского турнира по фехтованию на саблях «Белые ночи», который прошел Санкт-Петербурге. Спортсменка тренируется в Зеленограде у заслуженного тренера России Сергея Бунаева, сообщает школа.
Старшеклассники про праздники не вспоминают — в девятых и одиннадцатых классах начались итоговые экзамены, ОГЭ и ЕГЭ, основной период которых продлится до 1 июля. Первые ОГЭ по иностранным языкам прошли еще 26 и 27 мая, на этой неделе стартовали массовые экзамены по основным предметам и предметам по выбору: в понедельник, 29 мая — ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ; 30 мая 9-классники писали ОГЭ по русскому языку; 31 мая и 2 июня выпускники — ЕГЭ по математике, базовый и профильный; 1 и 3 июня 9-е классы — ОГЭ по истории, биологии, физике, литературе, информатике и ИКТ.
В лицее 1557 в конце года у десятиклассников состоялся День защиты проектов. Проектов защитили 119, часть из них до этого прошла «внешнюю экспертизу» на разных конкурсах и конференциях («Инженеры будущего», «Творчество юных», «Виртуальный мир», «РИТМ Зеленограда», олимпиады и др.), пишет лицей.
Лицеисты помладше заняты научными наблюдениями за климатом, который этой весной не балует. Участвуя в международном проекте мониторинга сезонных изменений, ребята сажают луковицы тюльпанов и затем сообщают о своих наблюдениях и данных, отслеживая связь между климатом, географией и приходом весны.
«На сайте проекта имеется карта, с помощью которой можно наблюдать за перемещением волны весны по всему миру, — объясняют в лицее. — Имея долгосрочные данные, можно изучить важные научные вопросы: как различные климатические условия Земли влияют на рост растений? Какие шаблоны показывают данные? Являются ли изменения нормальными? Как эта весна сравнивается с предыдущими годами?"
Восьмиклассник школы 853 со своим дизайнерским комплектом аксессуаров для дома, напечатанным на 3D-принтере, стал лауреатом Московского фестиваля «Дизайн без границ». На конкурс представлялись проекты, модели, прототипы, изобретения и дизайн-проекты школьников и студентов колледжей по направлениям: дизайн одежды, дизайнерские решения, выполненные на лазерных резчиках, 3D-принтерах и 3D-ручках, робототехника, решения в области виртуальной и дополненной реальности, дизайнерские решения для улучшения городской среды и многие другие. Фестиваль проходил в рамках проекта «Инженерный класс в московской школе».
Воспитанницы детсада школы 853 (корпус 922А) рисовали 27 мая на асфальте ВДНХ - на городском конкурсе детского рисунка «Москва — для жизни, для детей! Градостроительная политика глазами маленьких москвичей», в финал которого вышли две работы девочек: «Московские дороги за безопасное движение для детей!» и «Вид из моего окна. Зеленоград, Школьное озеро».
В школе 1150 нарисовали костюмы для артистов, с которыми заняли второе место в инклюзивном детском фестивале «1+1», в номинации «Костюмы к концертной программе». В фестивале участвуют творческие коллективы из 97 школ столицы, сформированные по инклюзивному принципу — в них входят дети с ограниченными возможностями здоровья. Тема 2017 года — «Космос», ей был посвящен и Гала-концерт, состоявшийся во Дворце пионеров на Воробьевых горах.
В детсаду школы 1353 делают свои маленькие открытия: «Сегодня играли, сажали на аптекарском огороде календулу, на нашей клумбе нашли виолу». А в лицее 1557 продолжают сдавать батарейки, участвуя в акции «Батарейки, сдавайтесь!»: очередные 800 батареек отнесли на пункт приёма, а за два года их уже почти 6000.
«Небольшая, но дружная группа лицеистов, педагогов и родителей побывала 2 июня в Доме-музее академика П.Л. Капицы. Для нас провели экскурсию по дому и рассказали множество интересных фактов из жизни Петра Леонидовича. Все мы под огромным впечатлением!» — пишет лицей в Facebook.
Другой класс лицея по случаю окончания учёбы отправился в поход. «Наши дети были геологами, искали месторождения полезных ископаемых. Это было здорово!» — радуется классный руководитель Светлана Лендьел.
Десятиклассники школы 853 с учителем химии Татьяной Головниной посетили кафедру высших растений Биологического факультета МГУ. Обсуждали аэропалинологический мониторинг - этим проектом старшеклассники занимаются вместе с Иваном Калединым, руководителем зеленградского ЦМИТ «Поезд».
В палинологической лаборатории школьникам продемонстрировали этапы мониторинга: манипуляции с ловушкой для пыльцы, определение и подсчёт пыльцевых зерен. Показали и современное оборудование, каталоги пыльцы различных видов растений и даже архив палиномониторинга за 25 лет, хранящийся тут же на полке над микроскопом. В школе для проекта будут использовать свои приборы, поставленные в рамках Курчатовского проекта и проекта «Инженерный класс в московской школе».
А в школе 1739 экскурсию провели сами — ученики 5"Б" вместе с родителями и классным руководителем прошли по бульвару 15 микрорайона и поговорили об истории Зеленограда. Достопримечательность Михайловских прудов — разножанровые скульптуры, автором и исполнителем которых стал Сергей Манцерев.
Одна из них, скульптура «9 Мая», расположена за зданием школы и посвящена всем ветеранам микрорайона и Победе над фашизмом в мае 1945 года. Прообразом для этой скульптуры стала Раиса Хвостова, разведчица, в свои последние годы — жительница 15 микрорайона. Материалы о ней хранятся в школьном музее Боевой славы, а в школьной экскурсии участвовали её дочь и внучка.
Раиса Александровна Хвостова родилась в 1926 году в Москве, в семье кадрового военного. В феврале 1943 года девушка окончила школу разведчиков-радистов при Генштабе и была отправлена на 2-й Украинский фронт. Выполняла особые задания в тылу врага на Украине, в Молдавии, Румынии. Получила тяжёлые ранения, имела воинское звание — старшина, была награждена тремя боевыми орденами СССР, орденами ГДР и МНР, Высшей наградой СКЗМ золотой медалью «Борцу за мир», многочисленными медалями. После войны она окончила Высшую летную школу, летала штурманом-связистом ГВФ. Написала несколько книг об учебе в разведшколе, работе в тылу врага, в Комитете по борьбе за мир. В последние годы жизни Раиса Хвостова работала заместителем председателя Международной комиссии комитета ветеранов стран СНГ, возглавляла Совет ветеранов 15 микрорайона Зеленограда.
«Нам удалось прикоснуться к истории нашего любимого города, узнать много интересного. А теперь хочется поделиться этим со всеми зеленоградцами и гостями города», — написали в редакцию Zelenograd.ru родители.
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