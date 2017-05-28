Двое мужчин устроили разборку, которая стала летальной для одного из них.

Конфликт произошёл около магазина вскоре после полуночи с субботы на воскресенье, 28 мая, рядом с жилым домом 1409, сообщили Zelenograd.ru в полиции. В соседнем корпусе 1410 расположены магазин разливного пива и выставочный зал зеленоградского музея.

Во время ссоры один из оппонентов ударил другого ножом. Получивший ранение мужчина скончался на месте. Подозреваемый задержан.

Дальнейшим разбирательством занимается следственный комитет.