«Последние звонки» и торжественные линейки прошли по традиции на этой неделе во всех школах — для первоклассников, выпускников четвёртых, девятых и одиннадцатых классов и для всех остальных. У кого-то это был просто праздник в классе, у других праздничное собрание в актовом зале или на улице. Школа 1912 устроила весёлый и необычный День детства для выпускников, на который они пришли с игрушками и воздушными шариками, чтобы «вспомнить всё». А школа 1353, кажется, единственная вела прямую трансляцию с последнего звонка, так что его могли посмотреть и родители, и все желающие. Остальные публиковали фотографии и видеозаписи.
В школе 2045 (14 микрорайон) с торжественной речью по поводу окончания четвёртого класса перед собравшимися выступил президент 4 «Е» Матвей Поздняков. «Через несколько минут наступит новый этап в жизни выпускников нашего класса — переход к взрослой жизни и прощание с начальной школой. (…) Наступающий учебный год будет таким, каким вы сами его сделаете, других рецептов просто нет. А сейчас — выпускной на пороге, с праздником вас!» — возвестил президент.
«Вы не поверите, но сегодня закончился учебный год! — написала учитель школы 852 Ольга Медведева. — Только было 1 сентября! (…) Год пролетел, было много всего: уроки, постановка спектакля, уроки Мужества, весёлые праздники, экскурсии. Так трогательно поздравляют девочек с 8 Марта… Меня радует, что ребята дружат, невзирая на возраст. На переменах приходят все — от мала до велика, вместе что-то рисуют, обсуждают, готовятся к выступлениям. Я люблю своих детей, люблю и уважаю, ведь они такие же взрослые люди, ну только опыта и мудрости не хватает))) Трогательно читать послания,оставленные на доске))) Я всегда говорю родителям на собраниях: „Любите и уважайте своих детей,они всё чувствуют и понимают! Чувствуют фальшь в отношениях,никакая дорогая игрушка не заменит общения вас с вашим ребёнком!“ Вот и всё! Класс опустел)) он тоже будет ждать встречи!»
«Самый лучший школьный хор» — на видео с «Последнего звонка» в школе 1912. Перед выпускниками там станцевали мамы и даже учителя под овации зрителей.
Несколько команд зеленоградских школ поучаствовали 20 мая в финале XXХII «Зелёной» олимпиады юных экологов и натуралистов. Рассказывает команда «Зелетопы» школы 1353:
В «Зелёной» олимпиаде впервые приняла участие и команда «Азимут» 5-6 классов лицея 1557. На шести этапах ребята заработали 37 баллов из 60. «Это очень хороший результат! Есть над чем работать, к чему стремиться!» — пишет лицей.
А Дворец творчества гордится своими «туристами»: команда прошла дистанцию 3-го класса городского первенства по туризму, которое состоялось в Рузском районе Подмосковья 6-9 мая. Ребята выступили на «дистанции короткой — связки» и в двухдневном контрольно-туристском маршруте (8+16 километров).
«Двухдневный КТМ оказался не просто объемным по километражу, он превратился в своеобразный маршрут выживания — на второй день ребята шли маршрут во время дождя и периодического града при низкой температуре, по колено в грязи», — описывают соревнования во дворце.
Модель жилета для безопасного дорожного движения с использованием микроконтроллера и элементов схемотехники. — такой проект представили лицеисты Владислав Никитин, Сергей Заниздра и Григорий Осипов на Международных Сахаровских чтениях (Санкт-Петербург, 19-22 мая 2017 года), председателем оргкомитета которых был академик РАН Ж.И.Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике. Ребята получили специальный диплом конференции, выступив на секции информатики.
Еще у лицея на этой неделе — победители и призёры олимпиады для обучающихся физико-математических школ Москвы, которая прошла 13 мая, в ней участвовали 360 учеников 7-10-х классов из 18 школ. «В командном зачёте лицей награждён дипломом 2-й степени. В личном зачёте по физике у нас двое победителей и двое призёров, а в личном зачёте по математике — победитель и четыре призёра!» — сообщает лицей.
А школа 853 и её ученики завоевали серебряные медали Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед». На конкурсный отбор от школы представили четыре проекта, два из которых и получили медали: «Умный пешеходный переход» учеников 8"Б" и 8"В" и «Компьютерная мышь-перчатка для человека с ограниченными возможностями» ученика 8"В". Научный руководитель проектов Сергей Голубцов поблагодарил за помощь зеленоградский завод «Ангстрем», который стал партнёром школы 853 в реализации проекта «Инженерный класс в московской школе».
Серебряные медали на «финале четырех» городского этапа соревнований школьной спортивной лиги по волейболу завоевала команда девушек школы 600 (2004-2005 гг.р.). По правилам соревнований, в состав школьной волейбольной команды входило не более 12 игроков, играли на поле шестеро.
Это уже не первое достижение зеленоградских школьников на городских спортивных соревнованиях, сообщает префектура. На недавнем турнире по плаванию девушки из лицея 1557 завоевали золотые медали, а юноши — бронзовые.
А воспитанницы объединения «Художественная гимнастика» зеленоградского Дворца творчества добились победы на V Московском открытом турнире «Пируэт», собравшем более 200 спортсменок со всей России. Кроме того, девочки стали и лауреатами I степени Открытого городского фестиваля «Ритмы Вселенной», в котором участвовало 5000 детей. А дома у них прошло собственное первенство — подведение итогов учебного года. Пятерым воспитанницам в этом учебном году было присвоено звание «Кандидата в Мастера спорта».
На экскурсии в Палеонтологическом музее побывали 5-6-классники школы 852 и «окунулись в загадочный мир древности — узнали, какой была планета тысячи лет назад, когда по ней ходили огромные динозавры, мамонты и пещерные тигры», пишет школа. В шести залах музея — скелеты динозавров и мамонтов, других вымерших или все еще обитающих в различных уголках земного шара животных. Ребята увидели скелет истребленной птицы моа, размерами превосходящей человека, чучело «живого ископаемого» латимерии, первой рыбы в эволюции, способной перемещаться по суше, и до сих пор еще обитающей у восточного побережья Африки.
Семиклассники школы 1353 (7 «Б» и «В») продолжили знакомство с Пушкинским кольцом Верхневолжья — в музее А.С.Пушкина в Бернове, где воссоздан быт уездного дворянства, каким видел его поэт. В музее хранятся копии черновиков стихотворений «Анчар», «Зимнее утро», прижизненные издания произведений поэта, альбомы уездных барышень. Заехали и в городок Старицу, в Свято-Успенский Старицкий монастырь, заложенный в ХII веке.
В музей-заповедник усадьбы «Коломенское» отправились чтвероклассники лицея 1557 (4 «Е»). «Замечательная погода, великолепные пейзажи, простор, старина и красота… Уезжать не хотелось!» — рассказывает классный руководитель Анна Удинкина. А третьеклассники лицея (3 «А» и «В») съездили в Ростов Великий и привезли оттуда впечатления и фотографии.
Гораздо ближе, на посту электрической централизации станции Крюково, оказались третьеклассники школы 2045 — начальник станции рассказал им о правилах поведения на железной дороге. «Дети увидели большое табло с множеством разноцветных лампочек. Из познавательного рассказа всем стало ясно, что всё на железной дороге работает как единый механизм. Третьеклассники увидели работу дежурного по станции, с любопытством интересовались пультом управления со множеством кнопок и тумблеров», — сообщает школа.
А в лицее 1557 «музейный» сезон (корпус 509) завершили акцией «Шаг навстречу» — шестиклассники сами провели для ребят начальных классов экскурсию в «Музее истории техники» — рассказали об истории создания фотоаппарата, счётных машин и первых электронных игр.
Участниками городского проекта «Московский экскурсовод» стали несколько зеленоградских школ — их ученики разработали и провели экскурсии по Москве и Зеленограду. Например, лицеисты организовали экскурсию «Ах, Арбат, мой Арбат…«, завершив её поэтическим флешмобом «Я Вам пишу…» у памятника Пушкину и Гончаровой — стихи и отрывки из произведений великого поэта читали сами ребята, а также родители, педагоги и прохожие.
Участниками городского проекта «Московский экскурсовод» стали несколько зеленоградских школ — их ученики разработали и провели экскурсии по Москве и Зеленограду. Например, лицеисты организовали экскурсию «Ах, Арбат, мой Арбат…«, завершив её поэтическим флешмобом «Я Вам пишу…» у памятника Пушкину и Гончаровой — стихи и отрывки из произведений великого поэта читали сами ребята, а также родители, педагоги и прохожие.
В школе 618 виртуальную экскурсию «Улицы Зеленограда, названные в честь героев Великой Отечественной войны» по школьному музею Боевой Славы 4 -й Гвардейской кавалерийской дивизии корпуса Л.М. Доватора провела 10-классница Светлана Фиданян. А в школе 854 программу «У деревни Крюково…» по памятным местам Зеленограда представили для дошкольников и начальной школы — тоже виртуальную.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В МАЕ
-
Плитка новоселам
скидка 10%.