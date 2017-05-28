«Вы не поверите, но сегодня закончился учебный год! — написала учитель школы 852 Ольга Медведева. — Только было 1 сентября! (…) Год пролетел, было много всего: уроки, постановка спектакля, уроки Мужества, весёлые праздники, экскурсии. Так трогательно поздравляют девочек с 8 Марта… Меня радует, что ребята дружат, невзирая на возраст. На переменах приходят все — от мала до велика, вместе что-то рисуют, обсуждают, готовятся к выступлениям. Я люблю своих детей, люблю и уважаю, ведь они такие же взрослые люди, ну только опыта и мудрости не хватает))) Трогательно читать послания,оставленные на доске))) Я всегда говорю родителям на собраниях: „Любите и уважайте своих детей,они всё чувствуют и понимают! Чувствуют фальшь в отношениях,никакая дорогая игрушка не заменит общения вас с вашим ребёнком!“ Вот и всё! Класс опустел)) он тоже будет ждать встречи!»

«Самый лучший школьный хор» — на видео с «Последнего звонка» в школе 1912. Перед выпускниками там станцевали мамы и даже учителя под овации зрителей.