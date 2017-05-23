2 комментария
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Доброе утро, #Зеленоград! Ежедневный прогноз погоды с красивой фотографией 23.05.2017 ZELENOGRAD.RU

Каждое утро мы публикуем в нашем инстаграме красивую фотографию Зеленограда вместе с прогнозом погоды.

Сегодня +17…+19, днем обещают небольшой дождь. Эту белочку рядом с кормушкой наш корреспондент Александр Сайганов снял в лесу на углу Березовой аллеи и улицы Полагушина. Хорошего дня!

Больше красивого Зеленограда в одноименном инстаграме. Присылайте свои фото и видео для публикации на news@zelenograd.ru.

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Обсуждение
Марина Болконская
2 часа назад
как вас найти в инсте?
Александр Эрлих
2 часа назад
как вас найти в инсте?
@zelenogradru
https://www.instagram.com/zelenogradru/
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