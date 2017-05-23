Каждое утро мы публикуем в нашем инстаграме красивую фотографию Зеленограда вместе с прогнозом погоды.
Сегодня +17…+19, днем обещают небольшой дождь. Эту белочку рядом с кормушкой наш корреспондент Александр Сайганов снял в лесу на углу Березовой аллеи и улицы Полагушина. Хорошего дня!
Больше красивого Зеленограда в одноименном инстаграме. Присылайте свои фото и видео для публикации на news@zelenograd.ru.
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