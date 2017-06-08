Платон Качалин: «Мои первые две звезды — двойные, а третья и четвёртая — пульсирующие»

— Астрономию для меня открыла бабушка, она показывала мне космические картинки: Землю, небо, Солнце, космонавтов — всё подряд. А еще мы смотрели на звёзды в Италии, их там было очень хорошо видно, потому что не мешала городская засветка. С этого, наверно, всё и началось. Сейчас у меня уже шесть открытых звезд и два «кандидата».

Как мы открываем звёзды на кружке? Заходим в электронный планетарий, находим площадку на небе и отправляем её координаты в Австралию — площадка должна быть не ниже 30 градусов над горизонтом, в Южном полушарии и не на Млечном Пути. Телескоп направляется на эту часть неба, а потом присылает нам снимки. Мы их совмещаем, удаляем весь ненужный мусор — «горячие пиксели», если это ПЗС-матрица, или какие-нибудь пылинки, если фотопластина. Ставим снимки по порядку и «блинкуем», получается такая анимация, и на ней те звёзды, которые исчезают или заметно меняют яркость — вне такта с остальными звёздами — они переменные. Постоянными мы не интересуемся, потому что их очень много.

Затем мы доказываем, что наши звёзды — переменные: строим кривую блеска, узнаём период и тип переменности. Например, мои первые две звезды были с периодом 4,5 часа, их тип EW — двойные звёзды, а третья и четвёртая звёзды — пульсирующие. И потом мы заносим их в реестр переменных звёзд AAVSO под именами, которые выбираем сами.

Поскольку в астрономии я всё более или менее изучил («Что смог по своему уровню подготовки», добавляет мама), недавно я решил отправиться куда-то еще. Сейчас я очень люблю заниматься химией, физикой, и еще математикой — я только на днях понял, что она мне интересна. Вообще сначала я хотел стать то гонщиком, то пилотом, то машинистом, потом передумал и решил, что точно буду астрономом. А сейчас открыл для себя химию и думаю, что, может быть, буду химиком. А может, и математиком. Или в переходном возрасте стану кем-нибудь еще, например, артистом, хотя сейчас я этим не интересуюсь.

Кроме занятий наукой я люблю играть в гольф и собирать Lego. (Татьяна Качалина: «В Куркино есть бесплатная спортивная школа олимпийского резерва по гольфу, это серьёзный спорт, там очень хорошее поле и тренер — и, хотя семья переехала, на занятия мы всё равно продолжаем ездить, причем круглый год. А еще Платон катается на горных лыжах, начинал тоже в Куркино, на небольшом горнолыжном склоне, а потом продолжил в Альпах и в Сочи»).