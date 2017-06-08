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Звёзды Платона Качалина. Как стать астрономом с первого класса 08.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Третьеклассник зеленоградского лицея 1557 Платон Качалин увлекается астрономией с 4 лет — книгами и фильмами об изучении дальнего космоса, а затем и практикой астрономических наблюдений: сегодня его именем называются уже несколько переменных звезд, четыре из них официально зарегистрированы.

Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

«Астрономию для меня открыла бабушка, она показывала мне космические картинки», — говорит мальчик, который уже прошёл дистанционный курс МГУ по астрономии, а теперь занялся химией. Его мама, Татьяна Качалина, считает, что все достижения Платона — результат его собственных усилий и хорошей домашней литературы: «Главное — не останавливаться».

Два года, три класса и четыре звезды

Первый класс Платон закончил в московской школе 1298, потом семья переехала ближе к Зеленограду, мальчик перешёл в зеленоградский лицей 1557 — и за один год прошёл программу двух классов. Осенью 2015 года, с началом школьной учебы, он начал посещать столичные астрономические кружки в ДНТТМ «На Донской» и в Доме пионеров на Воробьевых горах. Там взяли ученика гораздо раньше положенного возраста, так он впечатлил педагогов своими знаниями.

«Семилетний Платон стал самым юным дипломантом Фонда поддержки образования „Ноосфера“», — писала о нём газета Северо-Западного округа столицы. Сейчас он занимается в кружке астрофизики в Доме научно-технического творчества молодежи на Шаболовке, сообщает уже зеленоградская префектура.

В 2015 году Платон открыл первую в своей жизни переменную звезду, которая зарегистрирована под его фамилией с порядковым номером Kachalin 1. Открытие было совершено в учебной группе «Практическая астрофизика» астрономической лаборатории Центра «На Донской» под руководством педагога Дениса Денисенко, с помощью системы iTelescope.net удаленного подключения к телескопу T32, который установлен в австралийской обсерватории Сайдинг Спринг.

Регистрация в Международном Реестре переменных звезд AAVSO VSX

За первой звездой последовали еще несколько: всё это астрономические объекты 15-18 звёздной величины в созвездиях Antlia (Насос) и Telescopium (Телескоп), они официально зарегистрированы в Международном Реестре переменных звезд AAVSO VSX. Некоторые еще не внесены в реестр — всего их на май этого года уже восемь.

Кроме звёзд Платон интересуется химией и физикой, учится на дистанционных открытых курсах МГУ, а по астрономии уже решает олимпиадные задачи. Он с увлечением занимается популяризацией астрономии, выступая перед любой аудиторией, даже с телеэкранов: в программах «Первого канала» и «Россия 1» - «Лучше всех!» и «Золото нации«.

«Лучше всех!», декабрь 2016 года — Платон Качалин заявил Максиму Галкину, что к 2030 году собирается полететь на Марс и возьмёт с собой семью
Первый канал / youtube.com

О том, как открывают звёзды — и о том, как учат и воспитывают таких удивительных детей Zelenograd.ru рассказали Платон Качалин и его мама Татьяна Качалина.

Платон Качалин: «Мои первые две звезды — двойные, а третья и четвёртая — пульсирующие»

— Астрономию для меня открыла бабушка, она показывала мне космические картинки: Землю, небо, Солнце, космонавтов — всё подряд. А еще мы смотрели на звёзды в Италии, их там было очень хорошо видно, потому что не мешала городская засветка. С этого, наверно, всё и началось. Сейчас у меня уже шесть открытых звезд и два «кандидата».

Как мы открываем звёзды на кружке? Заходим в электронный планетарий, находим площадку на небе и отправляем её координаты в Австралию — площадка должна быть не ниже 30 градусов над горизонтом, в Южном полушарии и не на Млечном Пути. Телескоп направляется на эту часть неба, а потом присылает нам снимки. Мы их совмещаем, удаляем весь ненужный мусор — «горячие пиксели», если это ПЗС-матрица, или какие-нибудь пылинки, если фотопластина. Ставим снимки по порядку и «блинкуем», получается такая анимация, и на ней те звёзды, которые исчезают или заметно меняют яркость — вне такта с остальными звёздами — они переменные. Постоянными мы не интересуемся, потому что их очень много.

Затем мы доказываем, что наши звёзды — переменные: строим кривую блеска, узнаём период и тип переменности. Например, мои первые две звезды были с периодом 4,5 часа, их тип EW — двойные звёзды, а третья и четвёртая звёзды — пульсирующие. И потом мы заносим их в реестр переменных звёзд AAVSO под именами, которые выбираем сами.

Поскольку в астрономии я всё более или менее изучил («Что смог по своему уровню подготовки», добавляет мама), недавно я решил отправиться куда-то еще. Сейчас я очень люблю заниматься химией, физикой, и еще математикой — я только на днях понял, что она мне интересна. Вообще сначала я хотел стать то гонщиком, то пилотом, то машинистом, потом передумал и решил, что точно буду астрономом. А сейчас открыл для себя химию и думаю, что, может быть, буду химиком. А может, и математиком. Или в переходном возрасте стану кем-нибудь еще, например, артистом, хотя сейчас я этим не интересуюсь.

Кроме занятий наукой я люблю играть в гольф и собирать Lego. (Татьяна Качалина: «В Куркино есть бесплатная спортивная школа олимпийского резерва по гольфу, это серьёзный спорт, там очень хорошее поле и тренер — и, хотя семья переехала, на занятия мы всё равно продолжаем ездить, причем круглый год. А еще Платон катается на горных лыжах, начинал тоже в Куркино, на небольшом горнолыжном склоне, а потом продолжил в Альпах и в Сочи»).

Скучно ли мне учиться в начальных классах, зная уже астрономию и химию? Скучновато, но ведь в моих знаниях есть дырки — то, что мне нужно знать — особенно по математике и физике. Из художественной литературы я читаю в основном учебник по литературному чтению. А сейчас я его сдал, хотите посмотреть — покажу вам дорогу в библиотеку. Я больше читаю что-то научное. Иногда нахожу у себя на полке какую-нибудь книжку, оцениваю её по интересности и читаю… например, из последних книг это были «Что такое я?» и «Что такое чувства?» («Это познавательные книги по психологии, адаптированные для детей, а из художественных последней была, наверное, книга Люси и Стивена Хокинга», поясняет мама. — «Она полунаучная», спорит Платон).

В школе с оценками бывает по-разному, не всегда хорошо — от «шестёрок» до «троек» (в лицее бывают и «шестёрки»), «тройки», правда, очень редко, есть «четвёрки», больше «пятёрок» («Но год ведь ты закончил отлично», говорит мама — и Платон укоряет: «Мам, я не хотел хвастаться»).

За этот год я закончил и второй, и третий класс, мне пришлось за 11 дней доучить всю программу второго класса. Со мной занимался папа. А вот самый нелюбимый мой предмет сейчас — это физкультура. Да, я люблю лыжи и спорт, но именно уроки физкультуры и то, как их проводят, мне не нравится. Они собирают два класса, разделяют на мальчиков и девочек и зачем-то (!) строят по росту. Это ужас! Я там один из последних.

Считаю ли я себя «вундеркиндом»? Внутри себя я считаю себя каким-то отличным от всех, но не всегда. И да, я играю в компьютерные игры. Когда есть возможность (смеется). Minecraft установлен на папином планшете, и либо папа приходит поздно, либо планшет забирает сестра, которую я по ошибке тоже научил играть. Либо у меня просто нет времени на Minecraft. В свободное время я гуляю и читаю.

У меня была мечта — купить собственный телескоп, я копил на него деньги, и мечта уже сбылась: рефлекторно-рефракторный телескоп купили на день рождения, часть денег добавили родители. Теперь моя ближайшая мечта — поехать на море. А вот попасть в летнюю астрономическую школу пока трудно, по возрасту не прохожу.

Мама, Татьяна Качалина: «Это только усилия Платона, а не манна небесная»

— В нашей семье нет людей науки. Папа Платона бизнесмен, по образованию инженер-строитель. Я юрист по образованию, занимаюсь IT-бизнесом. Бабушка благодаря Платону «однажды проснулась знаменитой». Она инженер-химики не имеет отношения к астрономии. Любовь к внуку и регулярные занятия внесли свой вклад в образование Платона.

Всё началось с кружка на Шаболовке. Грант, полученный группой в начале года, стал решающим фактором. Восторг от первой открытой звезды трудно передать словами. Ездить на занятия, безусловно, долго, но эти кружки — лучшие не только в Москве, но, на мой взгляд, в России. Оно того стоит. Каждый родитель, у которого ребенок серьезно чем-то занимается, подтвердит — увлечение отнимает много сил и времени. Мы вкладываемся в своего ребенка с удовольствием: сами слушаем лекции, проходим тесты, ездим на семинары вместе с Платоном.

Можно сказать, что к вопросу обучения Платона я подошла как менеджер к бизнес-кейсу — поняла, какие ресурсы нам нужны, чтобы был результат, обеспечила ему логистику, «коучеров», договорилась со школьной администрацией, чтобы сделать это возможным.

Значимым было и то, что я трепетно отношусь к литературе дома и с большим вниманием выбираю книги для детей и для нас, взрослых. А так как Платон начал читать очень рано, у него была возможность читать самостоятельно то, что ему интересно. Я, если честно, даже не помню, чтобы я читала ему на ночь — не было необходимости, он отлично читал сам. Младшая дочка совсем другая, — «Мам, почитай», — а с Платошей это было не нужно. Он сам открывал свои энциклопедии — и вперёд. («А в результате я тебя теперь мучаю химией», шутит Платон — «Да, потому что в химии я полный ноль», подтверждает мама).

Мой конёк — это как раз русский язык и литература, я пытаюсь в сына это вкладывать, рассказываю ему биографии известных людей. Читает он на самом деле много, и память хорошая — стихи учит со второго повтора. Память и спасает, когда нужно учить что-то скучное, а скучного бывает достаточно, никуда не денешься. К тому же, он такой «космополит», и с этим бывает сложно. Например, в строю на физкультуре он не может стоять совсем.

В лицее идёт одно из последних родительских собраний — на дворе конец весны
Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Платон отличается от других детей даже по его юмору, иногда это чувствуется. Вы заметили, как он говорит — вполне взрослый разум в маленьком теле. Это называется ранней детской одаренностью, и к переходному возрасту он, скорее всего, выровняется со сверстниками. Но мы всё время повторяем, что ни в коем случае нельзя останавливаться, остановился — значит, отстал. Пока Платону интересно, пока ему нравится, он на шаг впереди. Но это, конечно, только его усилия, много усилий. Это не манна небесная или какой-то божественный дар.

Дистанционные курсы МГУ, например, были достаточно сложными. С курсом по астрономии я помогала, как могла, и очень переживала за Платона, когда он сам сдавал экзамен. А для курса химии я накупила ему литературы, кроме того, в лицее у нас очень хороший преподаватель по дополнительным занятиям химией, Виталий Васильевич Струговщиков, который помогает с этим предметом. Сейчас и этот экзамен уже сдан.

Кстати, на курсе астрономии у Платона появился потрясающий друг Кирилл, которому тоже 8 лет, он живёт в Калифорнии — это просто «калька» с Платона. Теперь у нас одно из самых больших желаний — встретиться лично. К тому же, там недалеко университет Беркли, где преподаёт Алекс Филиппенко, один из первых популяризаторов астрономии, с просмотра его видеороликов Платон когда-то начинал.

В Америке вообще наука популяризована, все эти ролики на Youtube очень зрелищные, и космос — подходящая тема. В России популяризаторы науки тоже очень квалифицированные, но зачастую они не могут подать тему, устроить «шоу». Хотя, мне кажется, и взрослые, и дети в этом нуждаются. Нам помогает держать руку на пульсе, например, популярный nplus1.ru или более въедливый и академический elementy.ru. Для помощи со школьными уроками полезны виртуальные академии. Знаменитую «Академию Хана» трудно переоценить. GetAclass.ru не просто расскажет, но и покажет физические опыты (а какие-то вы повторите дома). А «Математические этюды» докажут, что математическая составляющая есть везде. Платформа «Открытое образование» позволяет пройти обучение и получить сертификаты ведущих вузов страны в любом возрасте.

Будет ли Платон дальше форсировать школьную учёбу — не знаю, посмотрим, когда отучится четвертый класс. До профильного девятого класса еще далеко, сначала многое нужно пройти: алгебру, геометрию, физику. Мы думаем о том, как оптимизировать его учебу, но это скорее пока мысли о дополнительном образовании, а не о серьёзном изменении именно школьного обучения.

В лицее Платон начал учиться только с сентября, но к нам отнеслись очень благосклонно. В декабре ему разрешили сдать экзамены и перейти в третий класс. В лицее очень сильные учителя по естественнонаучному направлению, что меня очень радует. Со следующего учебного года, надеюсь, начнутся и занятия в лицейском астрономическом кружке. Сейчас у Платона абсолютно замечательный учитель Анна Константиновна Симакова, она настолько терпеливо и доброжелательно относится к нему, что я спокойна.

Думаю, что и в дальнейшем мы сможем найти в лицее поддержку. Индивидуальный учебный план сейчас, по закону «Об образовании», возможно реализовать и на базе государственной школы. Но на это уже может не хватить моих менеджерских усилий, процесс нужно будет постоянно контролировать. Это уже совсем другой проект.

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