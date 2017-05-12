На ремонт из городского бюджета выделили более 69 миллионов рублей. На эти деньги меняли инженерные коммуникации, ремонтировали здание, четыре спортивных зала, чашу бассейна и систему водоподготовки. Обновленный бассейн уже опробовали на соревнованиях по плаванию. На втором этаже появился хореографический зал, здесь же находится зал единоборств, сообщил директор зеленоградского Центра физической культуры и спорта Алексей Сысоев. На первом этаже расширили тренажерный зал, а также почти готов большой универсальный зал. Мягкий зал переехал с первого на второй этаж.

В ФОК «Малино» взрослые и дети могут заниматься мини-футболом, аэробикой, фитнесом, настольным теннисом, волейболом, плаванием, силовыми видами спорта, единоборствами.