Продавцы зоомаркета «Геркулес» в корпусе 1508 — Василиса, Максим, Иван и другие — сами делают ролики о своих товарах и публикуют их в инстаграме. Находят странные применения курочке-антистресс, выясняют вкус кошачьей еды, тестируют на себе рюкзак для прогулок с животными. Всем бы так веселиться на работе.