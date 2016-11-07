Продавцы зоомаркета «Геркулес» в корпусе 1508 — Василиса, Максим, Иван и другие — сами делают ролики о своих товарах и публикуют их в инстаграме. Находят странные применения курочке-антистресс, выясняют вкус кошачьей еды, тестируют на себе рюкзак для прогулок с животными. Всем бы так веселиться на работе.
Курочка на все случаи жизни)))???????????????????????????????????? в #ЗоомаркетГеркулес, в наличии 250-290? Весёлая игрушка #курочкаантистресс поможет ????Поднять настроение себе и соседям)) ????Будить по утрам Вашу вторую половинку) ????Можно поставить вместо дверного звонка ????В крайнем случае - дать собаке поиграть ???????? Какие ещё будут варианты использования?! Пишите в комменты ???? #игрушкидлясобак #кричащаякурица #зоомаркет #зоогеркулес #зоо #геркулес #зеленоград #зоомагазинзеленоград #зоомакет #зоомаркетгеркулес #курица #игрушкакурица #орущаякурица #курочка #резиноваякурица #зоомагазин #зоомагазинзеленоград
Рубрика «Ваня может» — дегустация кошачьей еды.
А Вы знаете, вкусная ли еда у Вашей кошки?) Если нет- спросите Ваню)! Тестируем корма? Тест N1 Консервы для кошек "Родные корма" серия "Знатные". Итоги обзора: - нежное ароматное мясо - без привкуса искусственных добавок - кусочки филе без хрящиков и костей - суточная норма 25-35г на кг веса (Ваню не прокормить ????, а кота вполне ????) Цена 79? за 100г всегда в наличии в #ЗоомаркетГрекулес ???? Друзья, пишите в комменты, какие корма для кошек и собак Вам было бы интересно протестировать! Принимаем заявки ???? #зоомаркет #зоо #геркулес #зоогерклуес #зоомаркет #зоомагазин #зоомагазинзеленоград #зоомаркетзеленоград #зеленоград #родныекорма #знатные #кормадлякошек #ваняможет
Снова в наличии!!! Самая классная Переноска! Просто космос ???????????? ????????Удобный прочный рюкзак с широкими лямками ????????Окошко для вашего питомца (откручивается, можно менять на сетку, которая идёт в комплекте) ????????Вентиляционные отверстия ????????Удобная мягкая подстилка (отстегивается, можно стирать) ????????Лучший вариант для любых прогулок с питомцем! Цена 2900?, в наличии???????? С таким рюкзаком можно брать любимчика с собой везде! #ЗоомаркетГеркулес #зоо #геркулес #зоогеркулес #переноска #рюкзакпереноска #рюкзак #рюкзакпереноскадлясобак #переноскадлясобак #переноскадлякошек #переноскадлякота #зоомаркет #зоомагазин #зеленоград #рюкзакдлясобаки #рюкзакдлякошки #рюкзакдлякота #рюкзакдлякотасилюминатором #рюкзаксиллюминатором
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