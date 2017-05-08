Рассказывать о городских событиях — наша работа. Показывать их — работа наших фотографов, и самые красочные фоторепортажи получаются, конечно, с городских праздников: фейерверки и салюты вдохновляют всех. Соцсети тут же наполняются сотнями фотографий, но лишь единицы из них — качественные. Поэтому мы попросили фотокорреспондента Zelenograd.ru, настоящего мастера по фотосъёмке салютов, Александра Сайганова рассказать, как он это делает.
Читайте и пробуйте сразу же: 9 мая салют в честь Дня Победы дадут возле Городского пруда в 22:00.
Я люблю салюты. Я люблю фейерверки. Темное небо пронизывает светящаяся стрела и вдруг с громким хлопком раскрывается шар разноцветных искр. Какими словами описать чувства от салютов? Восторг и восхищение! Хочется смотреть и смотреть, наслаждаться каждым моментом огненного шоу. Но все когда-нибудь кончается, и небо вновь становится черным. До следующего праздника. Вполне ожидаемый порыв — запечатлеть чудные мгновения, чтобы потом пережить их еще раз или поделиться с друзьями.
Но начать я хочу с важнейшего вопроса — безопасности. За все годы, что я снимал салюты, постоянно сталкивался с одними и теми же проблемами, которые могут не только испортить вам впечатление от зрелища, но и повредить имуществу, а то и здоровью.
Почему-то большинство зрителей считают, что смотреть салют нужно как можно ближе к точке запуска. Люди собираются в огромные толпы, где ни о каком комфорте не может идти и речи. Что уж тут говорить о съемке? Зато риск потерять/разбить смартфон/камеру увеличивается многократно. А ведь из этой толпы нужно будет потом еще и выбраться и добираться домой.
Особенность Зеленограда в том, что здесь точки запуска салюта застроены со всех сторон зданиями и нет высот, с которых комфортно можно наблюдать салют издалека.
Второй недостаток близости к точке запуска — вы не увидите почти ничего кроме самого салюта. При этом есть риск, что с неба вам на голову будет сыпаться разная труха из остатков картонных зарядов и частиц пороха. Один раз, много лет назад я, по наивности, решил снять фестиваль фейерверков непосредственно с точки запуска, поэтому знаю о чем говорю. Многих зеленоградцев самих осыпАло в Парке Победы различными остатками салюта.
Некоторые зрители иногда стремятся в поиск наилучшей точки залезть в самые невероятные места, откуда запросто можно свалиться, покалечив себя или окружающих. Лично я предпочитаю выбирать точки для съемки, где ни мне, ни аппаратуре не грозят сюрпризы.
Сейчас у всех есть смартфоны. Ирония состоит в том, что современные технологии совершенно не нужны для съемки салютов. Технология съемки сохранилась неизменной со времен громоздких деревянных камер начала ХХ века.
Поэтому подойдет любое устройство, где (в идеале) можно управлять всеми настройками вручную. Ну или хотя бы вмешиваться в работу аппарата. Весьма забавно, когда гордый владелец смартфона за несколько десятков тысяч рублей после съемки недоумевает, почему у него результат получился хуже, чем у владельца старенькой «зеркалки».
Что мы хотим получить от фото салюта? Качественную картинку без слишком светлых и слишком темных участков. Резкое детализированное изображение. Реалистичные цвета. Отсутствие зернистости картинки.
Автоматика любой камеры (будь то смартфон или фотоаппарат) заточена на выявление в кадре объекта с нормальной освещенностью. Не угольно-черного или ярко-белого, а средне-серого. Покажите камере белого зайца на снегу в солнечный день и она снимет тусклую серую картинку. Точно такой же результат будет, если попытаться снять черного терьера на черном диване. Автоматика сама выберет выдержку, диафрагму, чувствительность и, вдобавок, включит вспышку!
Поэтому, чтобы получить отличную картинку салюта, выключаем всю автоматику и приступаем к делу. Владельцам фотокамер рекомендую переключить аппарат в режим М (Manual), остальным придется покопаться в настройках.
Вспышка. С нею все просто — в 99% случаев она абсолютно бесполезна и ее следует выключить.
Автофокус тоже проще выключить, иначе он будет метаться за разлетающимися в темном небе огнями и вы рискуете получить размытые нерезкие снимки или вообще ничего не снять. Проще фокусироваться вручную на бесконечность.
Главное — это выдержка. Салют — это объемный объект, который меняет свои форму, яркость, цвет и другие параметры со временем. Время — это выдержка в вашей камере. От выбора выдержки зависит каким получится султан разрыва — набором мелких звездочек-вспышек или длинными огненными полосами. Лично я предпочитаю длинные выдержки в диапазоне от 2 до 6 секунд.
Плюсы длинных выдержек: пушистые султаны разрывов; много разрывов в небе; отличная освещенность всего кадра.
Минусы: невозможно снимать подвижные объекты, а это всё, что не может оставаться неподвижным в течение нескольких секунд, например, человек (поверьте, это трудно). Для качественной съемки требуется фиксация камеры, лучше всего на штативе (штатив — это тренога, а не монопод для селфи), но снимать со штативом в толпе невозможно (да и бессмысленно). Если вы пошевелили камеру (сами или вас толкнули), то снимок получится смазанным.
Нужен ли штатив? Если вы профессионально занимаетесь съемкой, то безусловно нужен. Но любители могут установить (или прижать) камеру на неподвижный объект, например парапет или ограду (только следите чтобы не упал).
Последний фото-пример был снят, когда я двигался на Центральную площадь и случайно увидел запуск фейерверков. Количество зарядов ограничено, поэтому у меня было мало времени на выбор выдержки/диафрагмы. Для меня важным было окружение места, где запускался фейерверк, вероятно самые знаковые и узнаваемые здания Зеленограда — «Флейта» и здание Бизнес-центра. 1/8 — довольно короткая выдержка, поэтому султан разрыва получился рваным и огни короткие. Легко заметить, что вывеска на ТЦ «Савелки» и знак на столбе получились пересвеченными и детали в них навсегда потеряны.
Резонный вопрос: в какой момент начинать снимать? До разрыва заряд летит вверх в виде яркого белого огненного шара. Если снимать сразу после залпа, у вас к султану разрыва может тянуться яркая белая полоса, которую многие фотографы не любят.
У профи есть секрет: выбрать бесконечную выдержку Bulb и держать затвор постоянно открытым, но закрывать объектив непроницаемым для света предметом, например, шапкой. Это позволяет абсолютно точно контролировать начало и конец съемки кадра. А еще накладывать в одном кадре разрывы из разных залпов.
Очень полезным для съемки салютов будет наличие спускового тросика. Это позволит избежать лишних колебаний камеры. Кроме того, многие рекомендуют владельцам зеркальных камер пользоваться функцией предподъёма зеркала
От выбора диафрагмы зависит насколько толстыми/тонкими получатся лучи у султанчиков разрыва. Это полностью дело вкуса. Обычно, во время съемки я варьирую значение диафрагмы от 8 до 18, контролируя результат по экрану камеры. Как правило, на диафрагмах от 5,6 до 11 любой объектив (даже самый дешевый) выдает максимально качественную картинку. Снимать на полностью открытых диафрагмах особого смысла не вижу, но, повторюсь, это творческий выбор каждого.
Автоматический выбор ISO - чувствительности - лучше выключить и выбрать минимальное значение вручную. Чувствительность матрицы влияет на два параметра: низкие значения сводят зерно и шум к минимуму, поэтому профессионалы снимают на минимальных значениях ISO (100 или около того); кроме того, низкие значения ISO позволяют снимать на длинных выдержках без риска пересветить кадр.
Каким объективом снимать? Салюты — это тот редкий жанр, где качество оптики может быть любым. На диафрагмах от 5,6 до 11 даже самые дешевые объективы способны выдать качественную картинку. Главное, чтобы линзы были чистыми.
У каждого фокусного расстояния есть такой параметр, как угол обзора/охвата. И тут все зависит от выбора точки. Чем дальше вы от места запуска и чем выше от уровня земли, тем более длинное фокусное расстояние можно использовать. Нужно помнить, что салюты запускаются на довольно внушительной высоте, и слишком близко трудно будет включить в кадр что-то кроме разрывов. Лучше выбирать фокусное расстояние с небольшим запасом: отрезать лишнее потом можно, а добавить то, что не влезло в кадр — не получится.
В Зеленограде я всегда снимал салюты в Парке Победы, периодически пробуя новые точки.
Зимой точка на Большом городском пруду оказалась неудачной: крошечное, в сравнении с салютом, здание Бизнес-центра и пустота в кадре. Бонусом стал необъяснимый разрыв над спусковой площадкой. В полной мере его было видно только с моей стороны и, разве что, с моста. Возможно, летом эта точка будет более перспективной за счет отражения в воде.
В дендропарке я пытался сделать горизонтальный кадр, но салют пускали слишком высоко для моей задумки. Плюс к этому полиция, как правило, не пускает никого близко к воде. Из трех представленных кадров я выбрал только третий. Это иллюстрирует количество брака при съемке салютов.
На самом деле, стоит задуматься — чего мы хотим от фото салюта? Хотя бы толику того восторга, который испытали вживую. В последнее десятилетие количество визуальной информации просто зашкаливает, поэтому людей не только не удивишь «фотками», но иногда просто невозможно заставить их смотреть свои творения.
А значит, имеет смысл отойти от простой фиксации «небо — салют» искать творческие решения. Самый простой способ — включить в кадр другие объекты кроме салюта — здания, деревья, водоемы и что угодно еще. Привычный пейзаж во время салюта изменяется, становится объемным, интересным.
Для достижения наилучшего результата стоит заранее поискать точку съемки. Оценить что попадет в кадр, какие факторы могут помешать, а какие можно использовать. Разумеется, на съемку лучше приходить заранее, чтобы гарантированно застолбить место.
Ну, а в остальном — полагаться за удачу и даже на погоду. Иногда низкая облачность, которую не оценить сполна в темноте, сводит на нет все профессиональные усилия: вместо красочных шапок салюта зрители увидят только слегка подсвеченные облака, как это было на Новый год 2016-2017. Или, бывает, сильный ветер спустя несколько залпов начинает сносить на фотографа дым от снарядов, который застилает всю живописную картину.
Так что, помимо всего прочего — удачи! И помните, что иногда главное — не результат, а именно захватывающий процесс.
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