Смартфон ли фотоаппарат

Сейчас у всех есть смартфоны. Ирония состоит в том, что современные технологии совершенно не нужны для съемки салютов. Технология съемки сохранилась неизменной со времен громоздких деревянных камер начала ХХ века.

Поэтому подойдет любое устройство, где (в идеале) можно управлять всеми настройками вручную. Ну или хотя бы вмешиваться в работу аппарата. Весьма забавно, когда гордый владелец смартфона за несколько десятков тысяч рублей после съемки недоумевает, почему у него результат получился хуже, чем у владельца старенькой «зеркалки».



Что мы хотим получить от фото салюта? Качественную картинку без слишком светлых и слишком темных участков. Резкое детализированное изображение. Реалистичные цвета. Отсутствие зернистости картинки.

Автоматика любой камеры (будь то смартфон или фотоаппарат) заточена на выявление в кадре объекта с нормальной освещенностью. Не угольно-черного или ярко-белого, а средне-серого. Покажите камере белого зайца на снегу в солнечный день и она снимет тусклую серую картинку. Точно такой же результат будет, если попытаться снять черного терьера на черном диване. Автоматика сама выберет выдержку, диафрагму, чувствительность и, вдобавок, включит вспышку!

Поэтому, чтобы получить отличную картинку салюта, выключаем всю автоматику и приступаем к делу. Владельцам фотокамер рекомендую переключить аппарат в режим М (Manual), остальным придется покопаться в настройках.

Вспышка. С нею все просто — в 99% случаев она абсолютно бесполезна и ее следует выключить.

Автофокус тоже проще выключить, иначе он будет метаться за разлетающимися в темном небе огнями и вы рискуете получить размытые нерезкие снимки или вообще ничего не снять. Проще фокусироваться вручную на бесконечность.