— Что такое диодный лазер?

— Этот аппарат — одно из последних достижений индустрии красоты, уже заслужившее звание «золотого стандарта в мире эпиляции». Это, без преувеличения, прорыв в аппаратной косметологии. Почему? Прежде всего потому, что обращается с кожей бережно — это главное достоинство инновационного метода удаления волос.

— Как воздействует на кожу и волосы этот прибор?

— Длина волны диодного лазера — 808-940 нм, — 2 Гц ( от 2 до 10 импульсов в секунду). Аппарат воздействует и на меланин, и на сосуды, питающие волосяной фолликул — стержень волоса нагревается, — но при этом не затрагивает поверхность кожи. Уникальная технология позволяет делать выбор допустимых характеристик луча для каждого клиента индивидуально, снижает поверхностное нагревание при неизменно высокой энергии воздействия.

— Это не больно?

— Специальная система охлаждения делает процедуру практически безболезненной. И в целом эта технология признана самой безопасной из существующих методов эпиляции.

— Сколько процедур надо пройти для полного удаления волос?

— Эффект от процедуры заметен уже после первого сеанса. А для полного эффекта необходимо пройти небольшой курс: 6-8 сеансов — и ваши ножки будут гладкими, как на обложке глянцевого журнала. И что особенно приятно — гладкими они будут оставаться как минимум 5-7 лет. В некоторых случаях с бритвой или воском можно распрощаться на всю жизнь.

— На каких участках тела можно делать такую эпиляцию?

— На любых — это могут быть ноги, руки, лицо, интимные зоны, живот. И подходит такой метод удаления волос любому типу волос и кожи. Особенно людям с чувствительной кожей и тем, кто сталкивается с проблемой вросших волос.

Кстати, эпиляция диодным лазером является самым популярным видом удаления волос у мужчин.