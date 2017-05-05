В зеленоградском салоне появилось новое оборудование для диодной лазерной эпиляции — это единственный такой аппарат в Зеленограде. Об уникальной новинке Zelenograd.ru рассказала врач-дерматокосметолог Марина Прокофьева.
— Что такое диодный лазер?
— Этот аппарат — одно из последних достижений индустрии красоты, уже заслужившее звание «золотого стандарта в мире эпиляции». Это, без преувеличения, прорыв в аппаратной косметологии. Почему? Прежде всего потому, что обращается с кожей бережно — это главное достоинство инновационного метода удаления волос.
— Как воздействует на кожу и волосы этот прибор?
— Длина волны диодного лазера — 808-940 нм, — 2 Гц ( от 2 до 10 импульсов в секунду). Аппарат воздействует и на меланин, и на сосуды, питающие волосяной фолликул — стержень волоса нагревается, — но при этом не затрагивает поверхность кожи. Уникальная технология позволяет делать выбор допустимых характеристик луча для каждого клиента индивидуально, снижает поверхностное нагревание при неизменно высокой энергии воздействия.
— Это не больно?
— Специальная система охлаждения делает процедуру практически безболезненной. И в целом эта технология признана самой безопасной из существующих методов эпиляции.
— Сколько процедур надо пройти для полного удаления волос?
— Эффект от процедуры заметен уже после первого сеанса. А для полного эффекта необходимо пройти небольшой курс: 6-8 сеансов — и ваши ножки будут гладкими, как на обложке глянцевого журнала. И что особенно приятно — гладкими они будут оставаться как минимум 5-7 лет. В некоторых случаях с бритвой или воском можно распрощаться на всю жизнь.
— На каких участках тела можно делать такую эпиляцию?
— На любых — это могут быть ноги, руки, лицо, интимные зоны, живот. И подходит такой метод удаления волос любому типу волос и кожи. Особенно людям с чувствительной кожей и тем, кто сталкивается с проблемой вросших волос.
Кстати, эпиляция диодным лазером является самым популярным видом удаления волос у мужчин.
— Как подготовиться к процедуре, есть ли какие-то ограничения?
— За 1 день до эпиляции надо удалить волосы с нужного участка кожи бритвенным станком или триммером на теле и депиляционным кремом на лице. Другие методы использовать не надо. Также в течение суток до и после процедуры не используйте скрабы, не рекомендуется загорать на солнце или в солярии, посещать баню и сауну.
Конечно, есть абсолютные противопоказания к процедуре — это возраст до 18 лет, онкологические заболевания, беременность и кормление грудью, тяжелые, некомпенсированные заболевания внутренних органов, металлические имплантаты (в местах эпиляции), кардиостимуляторы, аллергия на свет или солнце, ряд других заболеваний. Это минимальный стандартный набор противопоказаний. В любом случае можно проконсультироваться перед процедурой с нашими администраторами и косметологами. Стоит иметь в виду, что эпиляция диодным лазером невозможна на участках тела с татуировками.
— Есть ли какие-то скидки на эту процедуру?
— До 31 мая первая эпиляция ног (полностью) диодным лазером — со скидкой 50%, а первая эпиляция голеней или бедер — 40%. Скидка на эпиляцию всех остальных участков тела — 15%
— Вы специализируетесь на инъекционной косметологии — какие процедуры можете посоветовать?
— Инъекционная косметология — безопасная альтернатива пластической хирургии. Она способна замедлить процесс старения, вернуть тонус и упругость кожи, устранить мимические и глубокие морщины в области глаз, носогубные и межбровные складки. Например, это биорепарация: в верхний слой кожи шприцем вводят специальный препарат, включающий гиалуроновую кислоту, пептиды, аминокислоты, витамины A, C и E. Процедура помогает бороться с целым рядом проблем — в их числе угревая сыпь, шрамы, сухость кожи, целлюлит, мимические морщины, дряблость кожи, растяжки из-за резкого похудения.
Ни один крем не даст такого омолаживающего эффекта, как укол красоты — мезотерапия. В организм с помощью инъекций вводятся биологически активные вещества (гиалуроновая кислота, экстракты растений, аминокислоты, антиоксиданты и другие). Это одна из самых популярных процедур для кожи и волос.
Мы предлагаем и множество безынъекционных косметологических процедур по уходу за лицом и телом: ультразвуковая чистка, пилинги, уходы, восковая эпиляция и шугаринг, парафинотерапия, дарсонвализация, мезонидлинг.
Отмечу, что в нашем салоне есть самые разные косметологические и оздоровительные услуги, СПА-программы, многие из них уникальны. У нас работают профессиональные массажисты из Таиланда и с острова Бали.
— К лету хочется привести себя в порядок, стать стройнее и привлекательнее, что-то сделать с уставшей кожей. А времени все меньше…
— Программы коррекции фигуры, которые мы предлагаем, позволят быстро и действительно эффективно бороться с целлюлитом, похудеть, скорректировать недостатки, сделать кожу молодой, гладкой и шелковистой. Например, интенсивные слим-программы включают в себя массаж с глубокой проработкой проблемных зон с жировыми отложениями, обертывание цельными слоевищами ламинарии и обработку кожи скрабом. Такой комплексный подход помогает похудеть, восстановить тонус кожи, убрать целлюлит.
Ламинария — это «живые водоросли», накапливающие и сохраняющие витамины, калий, магний, натрий, йод, серу, фтор, соли альгиновой кислоты. Ценные вещества, находящиеся в водорослях, очень хорошо усваиваются организмом человека. Эффект от обертывания можно почувствовать и увидеть сразу: кожа становится гладкой, упругой и сияющей, рельеф «апельсиновой корки» разглаживается.
Масло виноградных косточек — природное и буквально волшебное средство, омолаживающее кожу. Мы используем косметические средства на его основе. А «Виноградная программа» уже после первой процедуры сделает вашу кожу шелковистой, мягкой и увлажненной. В программу входит обертывание виноградной маской, что стимулирует обменные процессы в коже, обработку тела скрабом и массаж ломи-ломи, оказывающий глубокое действие на подкожно-жировую клетчатку и выраженный лимфодренажный эффект. Итог — избавление от шлаков, стройный силуэт, прекрасная кожа. Для усиления эффекта предлагаем «Виноградную программу с парной».
Слим-курс Janssen включает в себя три программы с использованием профессиональной немецкой косметики, финской бани с травяным настоем, травяным подтягивающим скрабом, обертыванием антицеллюлитной маской, слим-массажем, кедровой бочкой с травяным антицеллюлитным сбором, лимфодренажным массажем. Спа-комплекс выстроен особым образом для достижения видимого результата — шаг за шагом, а в результате вы обретаете стройное и подтянутое тело, молодую и свежую кожу.
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