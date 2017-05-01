Начало летнему сезону положил традиционный запуск городских фонтанов, назначенный на субботу, 29 апреля. Где-то это произошло в торжественной обстановке, где-то без особой помпы. А фонтан на площади Юности и вовсе не заработал — там началась реконструкция.
Фотокорреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник побывала у зеленоградских фонтанов в этот день, чтобы посмотреть, что с ними происходит.
В 12 часов по московскому времени в МЖК торжественно запустили светомузыкальный поющий фонтан «Часы», открытый в прошлом году, а также воздушные шарики
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Музыкальное сопровождение, на которое жаловались некоторые жители, тоже включили в честь открытия — играла приятная негромкая «классика» в духе Элвиса Пресли и Луи Армстронга
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
На запуске фонтана отметились префект Зеленограда Анатолий Смирнов и глава ТСЖ «МЖК Зеленоград» Александр Раптовский
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
В день открытия фонтан «Часы» проработал до 22 часов, а затем его выключили в связи с ремонтом велопарковочных мест
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фонтан на площади Юности, в связи с началом реконструкции, в нерабочем состоянии
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фонтан в парке Победы открыт без всякого официоза, на лавочках отдыхают люди, в фонтанах моржуются дети
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
По результатам опроса читателей Zelenograd.ru, именно этот из городских фонтанов им нравится больше всего
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
На Чёрном озере фонтанов нет, но тоже есть дети, которые уже готовы открыть купальный сезон
Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru
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