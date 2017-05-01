Начало летнему сезону положил традиционный запуск городских фонтанов, назначенный на субботу, 29 апреля. Где-то это произошло в торжественной обстановке, где-то без особой помпы. А фонтан на площади Юности и вовсе не заработал — там началась реконструкция.

Фотокорреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник побывала у зеленоградских фонтанов в этот день, чтобы посмотреть, что с ними происходит.