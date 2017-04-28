Организаторы советуют одеться по погоде, желательно надеть резиновые сапоги. Рядом с каждым участком посадки будет организована парковка, на всех обещают музыку, на некоторых (например, в Брёхово) — горячее питание из полевой кухни.

Помимо добровольцев участвовать в акции будут работники лесных хозяйств, организаций сферы благоустройства и ЖКХ, работники бюджетной сферы, школьники и студенты. Всего планируют высадить порядка 1,3 миллиона сеянцев деревьев и восстановить около 6200 гектаров леса.

«Подмосковные леса стали решающим рубежом обороны Красной Армии, — сообщает официальный портал акции. — Именно тут немецкое наступление было остановлено,и в войне наступил перелом. В годы войны деревья из лесов шли на создание оборонительных сооружений, блиндажей и дзотов».

Сегодня леса в Подмосковье часто горят, в 98% случаев по вине человека — из-за поджогов травы, непотушенного костраили брошенной сигареты. А также по вине короеда-типографа, из-за которого за последние несколько лет в области погибло 45 миллионов елей, 74000 га леса.

Акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье с 2013 года. Цель проекта — увековечить именными деревьями память о советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также восстановить зеленые насаждения региона. С начала проекта уже высажено почти 25 тысяч гектаров леса, который вырастет как минимум через семь лет после посадки.

В прошлом году вокруг Зеленограда высадили 20 тысяч деревьев «Леса Победы».