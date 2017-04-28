В субботу, 29 апреля, по всей Московской области пройдёт эколого-патриотическая акция «Лес Победы». На карте акции — 81 точка, большие и маленькие участки лесного фонда, из которых добровольцы могут выбрать ближайшие и присоединиться к посадкам. Начало акции — в 11:00.
Рядом с Зеленоградом деревья будут сажать:
- в Андреевке (улица Жилинская, 1А, телефон координатора 8(903)187-2817) — на участке в 1 сотку высадят 50 берез и кустов сирени,
- в Алабушево (улица Панфилова, телефон координатора 8(903)187-2817) — на участке в 2 сотки высадят 100 сосед и кустов сирени,
- в Ржавках (телефон координатора 8(968)769-2472) — на участке в 1 сотку высадят 15 рябин и лип,
- в Менделеево (улица Левобережная, рядом с домами 1 и 3, телефон координатора 8(495)546-2061) — на участке 0,7 га высадят 200 сосен.
Другие адреса посадок дальше от Зеленограда — в Поварово, Майдарово, Лунёво, Брёхово, Фирсановке, посёлке «Санаторий Мцыри». Телефон «горячей линии» «Леса Победы»: 8(498)569-0161 доб. 3193, 3172,3272.
Никакие документы для участия, как и предварительная регистрация, не требуются, как сообщает РИАМО. Нужно лишь выбрать площадку и приехать к 11:00 на участок. Сотрудники комитета лесного хозяйства выдадут на месте лопаты, «мечи Колесова» и другой инвентарь, а также саженцы. Инструкторы-лесничие объяснят, как правильно сажать деревья и ухаживать за ними.
Организаторы советуют одеться по погоде, желательно надеть резиновые сапоги. Рядом с каждым участком посадки будет организована парковка, на всех обещают музыку, на некоторых (например, в Брёхово) — горячее питание из полевой кухни.
Помимо добровольцев участвовать в акции будут работники лесных хозяйств, организаций сферы благоустройства и ЖКХ, работники бюджетной сферы, школьники и студенты. Всего планируют высадить порядка 1,3 миллиона сеянцев деревьев и восстановить около 6200 гектаров леса.
«Подмосковные леса стали решающим рубежом обороны Красной Армии, — сообщает официальный портал акции. — Именно тут немецкое наступление было остановлено,и в войне наступил перелом. В годы войны деревья из лесов шли на создание оборонительных сооружений, блиндажей и дзотов».
Сегодня леса в Подмосковье часто горят, в 98% случаев по вине человека — из-за поджогов травы, непотушенного костраили брошенной сигареты. А также по вине короеда-типографа, из-за которого за последние несколько лет в области погибло 45 миллионов елей, 74000 га леса.
Акция «Лес Победы» проходит в Подмосковье с 2013 года. Цель проекта — увековечить именными деревьями память о советских солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также восстановить зеленые насаждения региона. С начала проекта уже высажено почти 25 тысяч гектаров леса, который вырастет как минимум через семь лет после посадки.
В прошлом году вокруг Зеленограда высадили 20 тысяч деревьев «Леса Победы».
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