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Из задымлённого Сбербанка в 3 микрорайоне эвакуировали 12 человек 28.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар в корпусе 315 в Зеленограде случился около десяти утра в пятницу, 28 апреля. Возгорание произошло в мусоропроводе на первом этаже.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС, огонь, охвативший площадь в 6 квадратных метров, потушили за десять минут, но к приезду пожарных один человек успел пострадать.

Дым проник и в Сбербанк, расположенный в том же здании. Из задымлённых помещений спасатели эвакуировали 12 человек.

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