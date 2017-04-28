Пожар в корпусе 315 в Зеленограде случился около десяти утра в пятницу, 28 апреля. Возгорание произошло в мусоропроводе на первом этаже.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МЧС, огонь, охвативший площадь в 6 квадратных метров, потушили за десять минут, но к приезду пожарных один человек успел пострадать.

Дым проник и в Сбербанк, расположенный в том же здании. Из задымлённых помещений спасатели эвакуировали 12 человек.