Автобус №403 идет от Крюково до деревни Соколово, №408 — от остановки «Березка» до деревни Холмы. Есть альтернатива — областные автобусы №497 и 377.

Посадка в автобус №403 на Крюковской площади, далее он следует через Крюковскую эстакаду, 16 микрорайон на Пятницкое шоссе. Режим работы: с 7.30 до 18.20 по всем дням недели, сообщили Zelenograd.ru в ГУП «Мосгортранс». Остановки: «Станция Крюково», «Корпус 1602», «Горетовка», «Железнодорожный переезд», «Пост ГАИ», «Лыткино», «Тебеньки», «Дачи», «Соколово». Автобусы отправлением из Крюково в 7:30 и 18:20 идут дальше Соколово, до деревни Полежайки. Остальные рейсы от Крюково: 9:28, 12:10, 13:48, 16:42. На этом маршруте действуют все проездные «Мосгортранса».



Добраться до Соколово также можно на автобусе №497 «Мострансавто» (там свои областные билеты), он останавливается на Привокзальной площади. Маршрут работает с 5:55 до 21:15.

Автобус №408 сажает пассажиров на остановке «Березка», далее следует на Ленинградское шоссе через выезд возле монумента «Штыки». Он курсирует по выходным дням с 9:05 до 19:00, есть единственный рейс в пятницу — в 19:00 от «Березки». Остановки: «Бухарово», «Литвиново», «Хоругвино», «Безверхово», «Стародальня», «Холмы». В обратную сторону конечная остановка не «Березка», а «Северная». Точного расписания движения этого автобуса нет, на сайте «Мосгортранса» оно появится не раньше 1 мая. Но на остановках расписание есть, заверили на транспортном предприятии. В прошлом году автобус делал всего два рейса в день.

Те же остановки проезжает областной автобус №377, следующий от станции Крюково до Хоругвино.

Сезонные автобусы будут работать до 31 октября.











