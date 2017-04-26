На летней веранде ДК: эко-лекции и мастер-классы, сбор вторсырья и Дармарка

Фестиваль «Эко-суббота» пройдёт в Зеленограде уже в третий раз — с 14:00 до 19:00, вход свободный, приглашают всех, кто интересуется охраной окружающей среды и экологией на практике, в каждодневной жизни.

В течение всего дня на фестивале будет организован раздельный сбор вторсырья (пластика, стекла, бумаги, металла, добрых крышечек). Пройдут акции «Экосумка вместо пакета» и «Добрая книга» — книги будут собирать для сельской библиотеки в Рязанской области; проведёт сбор вещей социальный бизнес-проект «Добрые вещи» — выручка пойдёт в помощь детям-инвалидам (условия сбора).

В программе «Эко-субботы» — тренировки с 14:30 для детей и взрослых, в 15:30 — экостарты на самокатах и беговелах. С 14:30 начнутся лекции: «Грудное вскармливание«, «Бег в Зеленограде«, «Экорасхламление», «Как сортировать и экобыт». С 15:00 до 19:00 пройдут разнообразные мастер-классы по своему расписанию.