Зеленоградские «зелёные» 29 апреля устроят настоящий день экологии. В первую тёплую и по-настоящему весеннюю субботу после похолодания пройдут сразу несколько событий, связанных с защитой природы: «Эко-суббота» возле ДК(КЦ) «Зеленоград», экологический праздник «Чистая планета» за малым Городским прудом и экологический фестиваль «На крыльях весны» на Школьном озере. Это не считая второго общегородского субботника, который тоже назначен на 29 апреля.
Фестиваль «Эко-суббота» пройдёт в Зеленограде уже в третий раз — с 14:00 до 19:00, вход свободный, приглашают всех, кто интересуется охраной окружающей среды и экологией на практике, в каждодневной жизни.
В течение всего дня на фестивале будет организован раздельный сбор вторсырья (пластика, стекла, бумаги, металла, добрых крышечек). Пройдут акции «Экосумка вместо пакета» и «Добрая книга» — книги будут собирать для сельской библиотеки в Рязанской области; проведёт сбор вещей социальный бизнес-проект «Добрые вещи» — выручка пойдёт в помощь детям-инвалидам (условия сбора).
В программе «Эко-субботы» — тренировки с 14:30 для детей и взрослых, в 15:30 — экостарты на самокатах и беговелах. С 14:30 начнутся лекции: «Грудное вскармливание«, «Бег в Зеленограде«, «Экорасхламление», «Как сортировать и экобыт». С 15:00 до 19:00 пройдут разнообразные мастер-классы по своему расписанию.
В 14:00 праздник начнётся с презентации дружественных проектов «Экодвор» и «Эко-Z» — первый объединяет соседей для внедрения раздельного сбора отходов и совместного улучшения дворов, второй направлен на внедрение раздельного сбора отходов в школах.
На фестиваль приедет зеленоградский приют для животных «Ника» вместе с питомцами — волонтёры привезут несколько собак и кошек, которые ждут хозяев. Остальных подопечных приюта покажут на фотовыставке, а к понравившимся можно будет приехать в приют и познакомиться или даже погулять с ними. Кроме того, на «Эко-субботе» приют будет принимать корм, лекарства и другую помощь для животных (список необходимого).
Отдать ненужные вещи или бесплатно забрать понравившиеся можно будет на Дармарке (Фримаркете) — ярмарке вещей и игрушек. А для желающих что-то купить за деньги будет действовать ярмарка экотоваров.
В конце праздника наградят победителей конкурсов фотографий и рисунков, а в 18:00 начнётся концерт с участием этно-клуба «Дикое поле».
Фестиваль организуют ДК(КЦ) «Зеленоград» и «Клуб юных натуралистов города Зеленограда», партнёры мероприятия — компания по вывозу отходов «МСК-НТ», «Мосприрода», общероссийский проект «ЭКОДВОР» и ресурсный центр НКО Зеленограда.
Экологический детский праздник «Чистая планета» начнётся в 9:00 за малым Городским прудом, место сбора — дорожка от корпуса 451, вход в пикниковую зону. В программе — экологический десант, в ходе которого участники соберут бумажный мусор в лесу. Потом для детей устроят экологический квест со станциями «Спасение Земли», «Лес», «Музыкальный зоопарк» и другими. Завершит праздник экологический флешмоб «Танцы с мутантами».
Экологический фестиваль «На крыльях весны» начнётся в 11:00 в западной части Школьного озера. Для детей и родителей устроят театрализованное представление, игровую программу, мастер-классы по росписи деревянных фигурок птиц и изготовлению птиц из бумаги. Организаторы — «Мосприрода» и муниципальный клуб «Энергия».
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