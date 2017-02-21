Вольерный комплекс возле Никольского проезда взялся было участвовать в общемосковском мероприятии для школьников, но вскоре решил отказаться от новых посетителей. Детей оказалось слишком много.
В рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» московские школьники вместе с сопровождающими взрослыми посещают, например, парк, где находят ответы на вопросы заданий. Это не значит, что они роются в земле в поисках подсказок или ищут их под деревьями — чаще всего надо просто сфотографировать какие-то культурные или природные объекты. А заодно дети знакомятся с московскими музеями, парками и усадьбами.
В мероприятии активно участвуют десятки музеев и несколько парков. Зеленоградский «Дом ланей» подключился к программе в конце января, но уже 8 февраля объявил о выходе из неё. «Был очень большой поток посетителей, они ломали интерактивные стенды», пояснили Zelenograd.ru в вольерном комплексе. Эти конструкции поставили в сентябре — ростомер, крыломер, «следы зверей»; такие же стенды стоят в некоторых московских заповедниках.
«Дом лани» занимает лесную площадь 1,2 гектара. Здесь построена сцена, где проводят просветительские мероприятия, летом работают экологические кружки. С мая по октябрь привозят мелких животных, которые размещаются в вольерах, а лани живут на отгороженной территории круглый год. Почему стенды такие хрупкие и чем «Дом лани» принципиально отличается от зоопарка, который справляется с гораздо большим числом посетителей, не сообщается.
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http://www.mospriroda.ru/oopt/aviary-complexes/volernyy-kompleks-dom-lani-v-kryukovskom-lesoparke-zelenograda/
Я бы вообще отдал питомнику всю территорию Черного озера с прилегающим парком. Вот тогда можно было бы сравнивать. С буржуйскими зоопарками!