В рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» московские школьники вместе с сопровождающими взрослыми посещают, например, парк, где находят ответы на вопросы заданий. Это не значит, что они роются в земле в поисках подсказок или ищут их под деревьями — чаще всего надо просто сфотографировать какие-то культурные или природные объекты. А заодно дети знакомятся с московскими музеями, парками и усадьбами.

В мероприятии активно участвуют десятки музеев и несколько парков. Зеленоградский «Дом ланей» подключился к программе в конце января, но уже 8 февраля объявил о выходе из неё. «Был очень большой поток посетителей, они ломали интерактивные стенды», пояснили Zelenograd.ru в вольерном комплексе. Эти конструкции поставили в сентябре — ростомер, крыломер, «следы зверей»; такие же стенды стоят в некоторых московских заповедниках.

«Дом лани» занимает лесную площадь 1,2 гектара. Здесь построена сцена, где проводят просветительские мероприятия, летом работают экологические кружки. С мая по октябрь привозят мелких животных, которые размещаются в вольерах, а лани живут на отгороженной территории круглый год. Почему стенды такие хрупкие и чем «Дом лани» принципиально отличается от зоопарка, который справляется с гораздо большим числом посетителей, не сообщается.