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«Дом лани» не выдержал наплыва посетителей 21.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Вольерный комплекс возле Никольского проезда взялся было участвовать в общемосковском мероприятии для школьников, но вскоре решил отказаться от новых посетителей. Детей оказалось слишком много.

Фото: mospriroda.ru

В рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» московские школьники вместе с сопровождающими взрослыми посещают, например, парк, где находят ответы на вопросы заданий. Это не значит, что они роются в земле в поисках подсказок или ищут их под деревьями — чаще всего надо просто сфотографировать какие-то культурные или природные объекты. А заодно дети знакомятся с московскими музеями, парками и усадьбами.

В мероприятии активно участвуют десятки музеев и несколько парков. Зеленоградский «Дом ланей» подключился к программе в конце января, но уже 8 февраля объявил о выходе из неё. «Был очень большой поток посетителей, они ломали интерактивные стенды», пояснили Zelenograd.ru в вольерном комплексе. Эти конструкции поставили в сентябре — ростомер, крыломер, «следы зверей»; такие же стенды стоят в некоторых московских заповедниках.

«Дом лани» занимает лесную площадь 1,2 гектара. Здесь построена сцена, где проводят просветительские мероприятия, летом работают экологические кружки. С мая по октябрь привозят мелких животных, которые размещаются в вольерах, а лани живут на отгороженной территории круглый год. Почему стенды такие хрупкие и чем «Дом лани» принципиально отличается от зоопарка, который справляется с гораздо большим числом посетителей, не сообщается.

Должен ли "Дом лани" научиться принимать много посетителей?
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Обсуждение
Андрей Л*****
Вчера, 16:13
Ну сравнили блин, небольшой вольер и огромный зоопарк, концентрацию посетителей на площади представьте. А во вторых, в Доме ланей и не надо рекордов по посещаемости ставить, у животных нервная система здоровее будет. Школьники - практически чума, мор и нашествие саранчи.
Александр Эрлих
Вчера, 16:22
Ну сравнили блин, небольшой вольер и огромный зоопарк
Ну почему бы не посравнивать. Площадь московского зоопарка, как пишут, 21,4 га, то есть в 18 раз больше, чем зеленоградский комплекс. В год в московском зоопарке стабильно до 3,5 млн посетителей. То есть в плане площади зеленоградский "Дом лани" мог бы принимать 3,5 млн/18~190 тысяч человек в год, то есть около 500 человек в день. Не так уж и много.
у животных нервная система здоровее будет. Школьники - практически чума, мор и нашествие саранчи.
А я-то думал, что это не питомник для сохранения и размножения вымирающих животных, а зоопарк, чтобы люди туда ходили и смотрели на животных. Школьники в том числе.
Алексей
Вчера, 16:49
Всё правильно, не умеете самоорганизовываться и нормально вести себя толпой - ходите по одиночке.
Lucky Angel
Вчера, 17:18
это не питомник для сохранения и размножения
То есть, сохранять не надо что ли? Ходить и смотреть одно, а "ломали стенды" к просмотру отношения не имеет.
Александр Эрлих
Вчера, 17:38
Ходить и смотреть одно, а "ломали стенды" к просмотру отношения не имеет.
Может стенды такие хрупкие? Выдерживают ли стенды в московском зоопарке? Наверное, да.
Бесаме Мучо
Вчера, 17:42
Может стенды такие хрупкие?
То есть, если хрупкие, то можно ломать? И стёкла крушить на остановках можно, а вандалам грамоты давать?
Александр Эрлих
Вчера, 17:48
То есть, если хрупкие, то можно ломать?
Очевидно, нет. Вопрос в другом - почему те же стенды не рассчитаны на поток посетителей. Можно ведь не париться и сделать их из бумаги, а потом сетовать, что их намочил дождь и сдуло ветром.
Фрези Грант
Вчера, 17:59
А мне жалко животных. И в зоопарке в том числе. Тем более, что сейчас никто из родителей, в том числе бабушки и дедушки, не делает замечаний своим деткам. А в большом количестве эти дети, как стихийное бедствие.
Александр Эрлих
Вчера, 18:05
А мне жалко животных. И в зоопарке в том числе.
Согласен. Тем не менее, недавнее исследование показало, что большинство млекопитающих жили в зоопарках дольше, чем в дикой природе (источник http://www.media.uzh.ch/en/Press-Releases/2016/Greater-Life-Expectancy-in-Zoos.html)
Барри
Вчера, 21:33
А нельзя разбивать это стадо на более мелкие группы, которые можно нормально контролировать, и не возить одним автобусом 3 класса разом?
Барри
Вчера, 21:36
Спёрли мою идею, прите тогда уж и концепцию!
Андрей Л*****
Вчера, 23:09
Площадь московского зоопарка, как пишут, 21,4 га, то есть в 18 раз больше, чем зеленоградский комплекс.
Львиная часть - площадка для выгула ланей, эффективное пространство питомника столько народу не переварит, если только на голове сидеть друг у друга будут.
А я-то думал, что это не питомник для сохранения и размножения вымирающих животных, а зоопарк, чтобы люди туда ходили и смотрели на животных. Школьники в том числе.
С нашей школотой - это уже жестокое обращение с животными, от них даже макеты страдают, до животных их вообще допускать нельзя.
Может стенды такие хрупкие?
Угу, еще хрупкие стекла в автобусах, все исцарапаны той же школотой, сиденья и прочее. Вот если их из бронестали сделать, то может и выдержат. Но делалось в расчете на людей, идиотов, видимо, при разработке тех задания не учитывали.
Zеленоградский Zритель
6 часов назад
Андрей Л***** правильно сказал про площади. Надо сравнивать площади на душу посетителей. К тому же мне кажется не совсем корректным вопрос в опросе. Что значит "научиться принимать"? Т.е. подразумевается изначально, что они не умеют? Но для такого утверждения неплохо бы сперва сравнить не только площади зоопарков, но и финансирование, например. В "Дом лани" - вход бесплатный. К тому же "Дом лани" изначально рассчитан на посещение вольерного комплекса маломобильными группами населения. Так, по крайней мере, написано здесь

http://www.mospriroda.ru/oopt/aviary-complexes/volernyy-kompleks-dom-lani-v-kryukovskom-lesoparke-zelenograda/
Rescuer Kozlov
6 часов назад
Александр, все-таки Московский зоопарк - это не питомник, а концлагерь. А "Дом лани" пытается позиционировать себя, как заповедник.

Я бы вообще отдал питомнику всю территорию Черного озера с прилегающим парком. Вот тогда можно было бы сравнивать. С буржуйскими зоопарками!
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