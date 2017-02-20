При въезде с Сосновой аллеи в жилой комплекс автомобиль «Хёндэ Солярис», принадлежащий зеленоградской таксомоторной компании, сбил местную жительницу.

Инцидент произошёл в понедельник, 20 февраля, в 19:30 у корпуса 613, сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД. Женщина переходила местный проезд в момент, когда такси, не снижая скорости, сворачивало к домам. Автомобилем управлял 26-летний житель Зеленограда.

С переломом ноги и травмой головы 64-летнюю пострадавшую доставили в больницу.