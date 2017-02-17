К десятилетию со дня смерти Егора Летова, лидера группы «Гражданская оборона» и яркого представителя «сибирского рока», в зеленоградском клубе «Кинематограф» соберут концерт групп и музыкантов, которые исполнят кавер-версии песен «ГрОб» и собственные композиции. Начнётся «Ночь памяти Егора Летова» в 23:00, вход — свободный. А мы вспоминаем 2002 год: Егор Летов в зеленоградском клубе «Арена» — смотрите архивное видео.
«Егор Летов — один из краеугольных камней сознания всех неравнодушных людей постсоветского пространства. Помянем!» — пишут организаторы. В «Кинематографе» рассказали, что на вечер ждут зрителей, ностальгирующих по временам 1980-90-х и по тому пласту отечественной рок-музыки, частью которого была «Гражданская оборона».
Среди участников концерта: «Колд Дикс», ЗЕ, CA-32 («Самогонный Аппарат №32»), «Вторые ворота», Михаил Андреянов и Максим Каменский, «Тщета», ОПОЗДАВШАЯ МОЛОДЕЖЬ, Илья Безродов.
После концерта обещают DJ set — «дискотеку с любимыми песнями с диджеем Андреем Петрухиным.
Вечера памяти Егора Летова пройдут и в других городах России, сообщает группа «Панк Рок Жизнь» Вконтакте: «По всей Руси 18-19 февраля прокатится волна ортодоксального панка, рождённого в Омске, впитавшего бесконечную войну и истинный смысл бытия. Всегда против! Концерты, посвящённые иконе русского панк-рока, не просто как музыкального направления, а как способа самосозерцания, самоутверждения и самоистребления, как основы вечной жизни».
В Зеленограде Егор Летов выступал 15 октября 2002 года в клубе «Арена» — видеозапись концерта появилась не так давно в интернете.
«Я был на его концерте в Зелике, в тогда ещё открытом клубе „Арена“. Всё было чинно-благородно: микрозальчик, пиво, толпа народу и Егор с гитарой и списком песен, приклеенным к коленке скотчем…» — вспоминает один из зрителей. А в 2007 году «Гражданская Оборона» выступила в зеленградском клубе «Полином».
"Егор, зачем нужно жить?" - на этот вопрос поклонника из Зеленограда Егор Летов ответил в 2004 году на сайте группы «Гражданская оборона»:
«Каждый решает сам. К тому же тебя об этом никто и не спрашивает. Каждый является каким-то видом, или индивидуумом, главное вовремя сообразить и не ошибиться, кто ты есть. И жить по законам той разновидности зверя, который ты есть. Коту же почему-то не приходит в голову жить, как ворона. Это вовсе не значит, что если ты сволочь, то нужно стать вообще скотиною. Жизнь — это сказочная, чудесная способность учиться, это вообще единственная возможность чему-либо научиться. (Потому и убить — это страшная штука, ибо лишает убитого возможности что-то понять. Во всяком случае, на данном этапе).
Я не знаю, повезло мне или нет, но я сколько себя помню, без всяких подсказок или накачек взрослых, или влияний, всегда как-то сразу знал, кто я такой, что мне нравится, что категорически не нравится, и с тех пор как вид не изменился — стал только более сам и более ВИД. Можно сказать, что я научился».
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