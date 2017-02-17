«Я был на его концерте в Зелике, в тогда ещё открытом клубе „Арена“. Всё было чинно-благородно: микрозальчик, пиво, толпа народу и Егор с гитарой и списком песен, приклеенным к коленке скотчем…» — вспоминает один из зрителей. А в 2007 году «Гражданская Оборона» выступила в зеленградском клубе «Полином».

"Егор, зачем нужно жить?" - на этот вопрос поклонника из Зеленограда Егор Летов ответил в 2004 году на сайте группы «Гражданская оборона»:

«Каждый решает сам. К тому же тебя об этом никто и не спрашивает. Каждый является каким-то видом, или индивидуумом, главное вовремя сообразить и не ошибиться, кто ты есть. И жить по законам той разновидности зверя, который ты есть. Коту же почему-то не приходит в голову жить, как ворона. Это вовсе не значит, что если ты сволочь, то нужно стать вообще скотиною. Жизнь — это сказочная, чудесная способность учиться, это вообще единственная возможность чему-либо научиться. (Потому и убить — это страшная штука, ибо лишает убитого возможности что-то понять. Во всяком случае, на данном этапе).

Я не знаю, повезло мне или нет, но я сколько себя помню, без всяких подсказок или накачек взрослых, или влияний, всегда как-то сразу знал, кто я такой, что мне нравится, что категорически не нравится, и с тех пор как вид не изменился — стал только более сам и более ВИД. Можно сказать, что я научился».