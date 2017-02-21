— Для приготовления блинов потребуется: молоко — 1 л, мука — 400 г, 3 яйца (желательно, категории С0), тростниковый коричневый сахар — 70 г, соль 4 г, масло растительное рафинированное — 80 г, сода питьевая — 2 г, лимонный сок — 5 г.

В подогретое молоко (до 40 градусов) добавляем яйца, сахар, соль, растительное масло и хорошенько всё перемешиваем миксером. Затем постепенно добавляем муку, просеивая её через сито для обогащения кислородом, тогда тесто будет эластичным и без комочков. В самом конце добавляем на чайной ложке соду, гашеную лимонным соком. Пробуем тесто на вкус и убеждаемся, что оно нам подходит: достаточно сладкое или несладкое, как кому нравится.

Разогреваем чугунную сковородку, если такая есть. Если нет — обычную тефлоновую антипригарную, но обязательно блинную, с низким бортиком, чтобы блинчик удобно было переворачивать. Чугунную сковороду нужно смазать небольшим количеством масла, вылить первую порцию блина и, не дожидаясь, пока он поджарится, снять его со сковородки — «первый блин комом», мы таким образом смазываем сковороду, а дальше уже печем стопку блинов как обычно. На тефлоновой сковороде первый блин жарится, как и все остальные. Но именно на чугунной блины получаются самые вкусные и красивые, а также более тонкие — поэтому их выходит намного больше.

Делаем начинку для блинов — рыбную. Я советую использовать такую рыбу, как чавыча, царь-лосось. Если её нет — красную рыбу — нерку, которая доступна в зеленоградских магазинах, или сёмгу, она более жирная. Лосось и нерка продаются замороженными, а летом бывают и в охлаждённом виде — тогда, конечно, начинка получается в разы вкуснее. Но и из замороженной будет вкусно.

Рыбы требуется около 120 г, при этом 20 г уйдёт в отходы — снимем шкурку, удалим косточки. Затем режем кубиками 1х1 см. Берем 70 г лука-порея, он тоже есть в магазинах. Нарезаем его белую часть кубиком примерно 0,5х0,5 см, удалив два первых листика.

Берём сливки 22% жирности 100 г. Можно добавить в начинку также вяленые томаты, они тоже продаются в баночках, консервированные — их сушат на солнце и заливают оливковым маслом. Это очень вкусный и полезный продукт, особенно зимой, когда мы можем таким образом получить ароматные летние томаты вместо тех «пластиковых», которые лежат на прилавках зимой. И последние ингредиенты — белое сухое вино 50 г, сорт неважен, мускатный орех, соль и черный перец, а также 2-3 листика свежего базилика, который нужно порезать соломкой и добавить в начинку в самом конце, он придаст начинке контрастный пряный аромат.

Для приготовления начинки порезанную красную рыбу обжариваем на оливковом масле (5 г). Добавляем в неё лук-порей, который должен слегка обжариться, чтобы в нём остался луковый сок. Затем наливаем в начинку вина — весь спирт быстро выпаривается, остаётся только само виноградное «тело» вина, приятный аромат и хороший вкус. Наливаем сливки и протушиваем начинку до состояния нежирной сметаны, чтобы получился соус. Посыпаем мускатным орехом, солим, перчим.

Добавляем в начинку вяленые томаты, резаные мелким кубиком — они усушенные, а в начинке распустятся и будут крупнее. Томаты дадут кислинку и легкого топика, томатного вкуса. В самом конце добавляем базилик, перемешиваем, снимаем с огня. Начинка готова.

В центр блина кладём около 1,5 ст.ложки начинки, собираем его края в мешочек (как у мантов) и закрепляем шпажкой или ленточкой из лука-порея. Его зеленую часть для этого нужно разрезать по всей длине и окунуть в кипяток на 3-4 секунды, она становится мягкой.

Из нашей начинки получится 4-5 таких блина. Остаётся еще стопка около 20 блинов, для них можно сделать топинги.

Берем сливочное масло 180 г (я считаю, лучшее — «Вологодское»), оно должно быть комнатной температуры. Взбиваем масло миксером, насыщая его кислородом. Когда оно станет светлым, добавляем 2 ст.ложки мёда — любого, от гречишного и каштанового до цветочного. Получается изумительный топинг, завтрак с такими блинами просто невероятен.

Второй топинг — сметанный. В сметану нужно добавить тростниковый сахар и зернистый творог (на 100 г сметаны 50 г творога и 12 г сахара). Перемешиваем вручную, чтобы творог остался ощутимым. Это вкус, знакомый с детства.

Третий и самый крутой топинг — сгущеное молоко (мне нравится, например, «Алексеевская» или «Главпродукт», она должна быть густая и с надписью «сгущенное молоко с сахаром»). Со сгущенкой можно сделать только вот что: добавить чуть-чуть свежей мяты и, если есть, шафран. Шафран нужен хороший, дорогой, а не тот, который продают на Крюковском рынке, убеждая, что он настоящий. Нет, настоящий шафран продаётся в упаковках по 0,03 г и стоит около 150 рублей — в пачке всего 6-7 пестиков шафрана. Половинки одного пестика достаточно: нужно кинуть его в сгущенку, чтобы он в ней полежал, отдал цвет, и перемешать. Вкус получается великолепный: мята придаёт свежесть, а шафран — цветочную пикантность, его почти не уловить во вкусе, но послевкусие будет очень хорошим.