«Мне названивают — линия стоит, давай быстрей, — рассказал Игорь в интервью телеканалу „Москва 24“. — Поскольку сыр плохой, мясорубка забивалась. Я начал уже руками, другим куском сыра толкать. И в очередной раз пихнул сыр со своей рукой, не рассчитал силы…» Руку отхватило почти по локоть, остальное Игорь успел выдернуть из вращающегося вала.

Первую помощь пострадавшему отказали на предприятии, наложив жгут, скорая прибыла минут через 15 и доставила в травматологическую реанимацию. Трудовая инспекция приступила к расследованию на следующий день. Её выводы (копии материалов есть у Zelenograd.ru): была нарушена техника безопасности — не сработала блокировка устройства при поднятой защитной решетке. Почему мясорубка продолжала работать при поднятой решетке, неизвестно. Продукт нельзя было проталкивать в воронку мясорубки каким-либо посторонним предметом или руками.