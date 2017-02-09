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19-летний юноша лишился руки на зеленоградском хлебозаводе 09.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Рука попала в мясорубку во время приготовления начинки для булочек, чудом в агрегат не затянуло все остальное. Пострадавший потребовал от предприятия полтора миллиона рублей в качестве компенсации, но ему отказали — «слишком много». Он обратился в суд.

19-летний Игорь Малов учился в колледже №50 и пришел работать формовщиком на хлебозавод №28 в начале июля после месячной стажировки, рассказал Zelenograd.ru его адвокат Артем Фоменков. Несчастный случай произошел днем 11 августа во время приготовления сырной начинки для булочек. Игорь работал с промышленной мясорубкой «Волчок». Агрегат приходилось постоянно чистить, проталкивая сыр.

Игорь Малов
Специальный репортаж/tv.m24.ru

«Мне названивают — линия стоит, давай быстрей, — рассказал Игорь в интервью телеканалу „Москва 24“. — Поскольку сыр плохой, мясорубка забивалась. Я начал уже руками, другим куском сыра толкать. И в очередной раз пихнул сыр со своей рукой, не рассчитал силы…» Руку отхватило почти по локоть, остальное Игорь успел выдернуть из вращающегося вала.

Первую помощь пострадавшему отказали на предприятии, наложив жгут, скорая прибыла минут через 15 и доставила в травматологическую реанимацию. Трудовая инспекция приступила к расследованию на следующий день. Её выводы (копии материалов есть у Zelenograd.ru): была нарушена техника безопасности — не сработала блокировка устройства при поднятой защитной решетке. Почему мясорубка продолжала работать при поднятой решетке, неизвестно. Продукт нельзя было проталкивать в воронку мясорубки каким-либо посторонним предметом или руками.

Промышленная мясорубка продолжала работать при поднятой защитной решетке
фото: agroserver.ru

Еще одна причина — «отсутствие контроля руководителя стажировки за качеством её проведения». Проще говоря, то молодому человеку не дали прочитать объемную инструкцию по технике безопасности, а сказали просто расписаться в журнале, что «ознакомлен». Более того, во время инструктажа на стажировке наставник сам показывал рабочий процесс при поднятой защитной решетке. Почему-то в злополучный день начинающий формовщик (успел отработать всего 6 смен) находился на этаже один возле заведомо опасного оборудования. Допустившими нарушение требований охраны труда признаны начальник смены, оператор технологической линии (он же инструктор-наставник) и сам Игорь. Начальник смены и оператор уволены.

Руководство хлебозавода выплатило пострадавшему 50 тысяч рублей, а на его заявление о выплате 1,5 миллионов рублей в качестве моральной компенсации ответило, что сумма завышена. «Без третьей стороны, без судебного разбирательства невозможно сказать, большая эта сумма или нет, — сказал Zelenograd.ru генеральный директор ЗАО „28 Хлебозавод“ Роман Колесов. — Если суд решит, будем платить».

Выплачивать ежемесячное пособие по инвалидности Игорю Малову будет Фонд социального страхования. Фонд готов оплатить и установку бионического протеза, но это процесс небыстрый, поскольку проводится через государственные закупки. Такой протез стоит 2-3 миллиона рублей.

Должен ли зеленоградский хлебозавод выплатить компенсацию, которую требует пострадавший?
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Обсуждение
Олег Милов
2 часа назад
Ай-ай-ай, как же это защита не срабатывала? Да как и везде и всегда, замкнули концевик и вперёд. На ВАЗе все прессовое производство так работает.
Беда, конечно. Парня жалко. Тут даже 10 млн компенсации недостаточно, если уж по чесноку. Рука не вырастет, инвалид на всю жизнь.
fred26 fred26
2 часа назад
50 тыщ? красавцы!
Майкл Маерс
2 часа назад
Я охреневаю от нашего правительства! Человеку который лишился руки дают 3 группу инвалидности,а тому кто пальчиком ударился и подкинул бабла дают 1 группу.
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