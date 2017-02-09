54-летний мужчина выпал из кабины мусоровоза МКЗ-22700 на кругу возле автозаправки. Его доставили в реанимацию с травмами позвоночника. В коммунальной машине был еще один пассажир.
Дорожный инцидент произошел 8 февраля около 14:00. машина ехала в сторону Заводской улицы, сообщает окружная автоинспекция. За рулем мусоровоза был 63-летний водитель. С ним были двое пассажиров, рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, — мужчина и его взрослая дочь. Пострадавшего увезли в зеленоградскую больницу с тяжелыми травмами. По предварительным данным, он повредил позвоночник.
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