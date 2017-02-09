Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Пассажир выпал из мусоровоза на кругу у «старого» моста 09.02.2017 ZELENOGRAD.RU

54-летний мужчина выпал из кабины мусоровоза МКЗ-22700 на кругу возле автозаправки. Его доставили в реанимацию с травмами позвоночника. В коммунальной машине был еще один пассажир.

Дорожный инцидент произошел 8 февраля около 14:00. машина ехала в сторону Заводской улицы, сообщает окружная автоинспекция. За рулем мусоровоза был 63-летний водитель. С ним были двое пассажиров, рассказал Zelenograd.ru очевидец происшествия, — мужчина и его взрослая дочь. Пострадавшего увезли в зеленоградскую больницу с тяжелыми травмами. По предварительным данным, он повредил позвоночник.

 Реклама
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Начало продаж Объявления
Бесплатный открытый урок парных танцев для взрослых 14 февраля в ArmenyCasa Объявления
Образовательные программы для старшеклассников в центре "Хорошист: ЕГЭ, ОГЭ и финансовая грамотность. Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
"МЕДКОМИССИЯ"

+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Все лечение -10%
20 лет успешной работы !

Комплексная чистка
всего за 3300 р .
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама