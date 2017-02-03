Такие неформальные музыкальные встречи проходят уже почти 25 лет проходят во Дворце пионеров на Воробьёвых горах, а в Зеленоград концерт такого формата приезжает впервые.

В исполнении Сергея Никитина и вместе со зрителями прозвучат любимые всеми песни: «Резиновый ежик», «Девочка и пластилин», «Собака бывает кусачей», «Пони», «Александра», «Брич Мулла», «Под музыку Вивальди», «Приходит время» и другие (напишите в комментариях, какие песни вы бы хотели услышать).

«Самое ценное на концертах Сергея Никитина — создание атмосферы радости, доброты и свободы, когда стихи и музыка позволяют общаться друг с другом на высоком духовном, человеческом уровне, сообщают организаторы, — говорят организаторы концерта из зеленоградской команды „ЗелКультПроект“. — Ведь так важно понимать наших детей и быть понятыми ими. На полтора часа весь зал забывает о возрасте и это очень дорого».

Продолжительность концерта — 1,5 часа. Рекомендуемый возраст — от трёх лет. Билеты стоимостью 500-700 рублей можно купить в кассе или на сайте КЦ «Зеленоград».