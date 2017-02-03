1 комментарий
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Сергей Никитин выступит в зеленоградском ДК с концертом 03.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Творческая встреча-концерт с Сергеем Никитиным пройдет в культурном центре «Зеленоград» 24 февраля в 12:00 — это выходной день, хотя и пятница. Приглашают зрителей всех возрастов: родителей с детьми, бабушек и дедушек.

Фото: Вячеслав Коротихин / sergeytatiananikitiny.com

Такие неформальные музыкальные встречи проходят уже почти 25 лет проходят во Дворце пионеров на Воробьёвых горах, а в Зеленоград концерт такого формата приезжает впервые.

В исполнении Сергея Никитина и вместе со зрителями прозвучат любимые всеми песни: «Резиновый ежик», «Девочка и пластилин», «Собака бывает кусачей», «Пони», «Александра», «Брич Мулла», «Под музыку Вивальди», «Приходит время» и другие (напишите в комментариях, какие песни вы бы хотели услышать).

«Самое ценное на концертах Сергея Никитина — создание атмосферы радости, доброты и свободы, когда стихи и музыка позволяют общаться друг с другом на высоком духовном, человеческом уровне, сообщают организаторы, — говорят организаторы концерта из зеленоградской команды „ЗелКультПроект“. — Ведь так важно понимать наших детей и быть понятыми ими. На полтора часа весь зал забывает о возрасте и это очень дорого».

Продолжительность концерта — 1,5 часа. Рекомендуемый возраст — от трёх лет. Билеты стоимостью 500-700 рублей можно купить в кассе или на сайте КЦ «Зеленоград».

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
11 часов назад
Сходите обязательно!!! Они уже совсем старенькие, а современники так не умеют...
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