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Зеленоградский музей просит жителей поделиться старыми вещами для новой экспозиции 30.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Музей получил помещение во «Флейте» площадью 1128 квадратных метров и планирует переехать туда до марта 2018 года. Музей просит жителей поделиться вещами и фотографиями 1960-80 годов.

О решении вопроса с переездом музея Зеленограда с улицы Гоголя во «Флейту» сообщил во время поездки в Зеленоград руководитель департамента культуры Александр Кибовский. Сейчас музей занимает площадь 650 квадратных метров, после переезда увеличит её почти двое. В нынешнем помещении экспонаты можно разместить только на 260 кв. метрах, а в архиве хранится более 36 тысяч различных предметов и экспонатов. «Сейчас мы с коллегами делаем все необходимое, чтобы к юбилею Зеленограда (то есть, к марту 2018 года) музей встретил всех горожан с полноценной экспозицией, оборудованной современными технологиями, рассказывающей о героическом прошлом людей, о главных событиях истории города, достижениях в области науки, которой славится Зеленоград», — цитирует Кибовского пресс-служба ведомства. За это время бывшее помещение «Дока-центра» в корпусе 360 отремонтируют.

Музей Зеленограда, объединяющий бывший историко-краеведческий музей и выставочный зал в корпусе 1410, обратился к жителям с просьбой подарить предметы для создания новой экспозиции. Это советские детские игрушки, игры «Электроника», товары народного потребления 1960-80-х, фотографии Зеленограда тех же лет, продукция зеленоградских предприятий — от микроэлектроники до сувенирных значков, а также предметы быта и интерьера деревень — от одежды до мебели. Уточнить подробности можно по телефону: 8(495)731-45-12

«Понятно, что сейчас другие возможности и требования к музейному делу, — отметил на встрече с жителями округа глава департамента культуры. — особенно когда приходят молодые ребята. Ребята все в гаджетах, всем нужны какие-то новые способы воздействия, не просто фотографии в рамках…». Кибовский отметил, что помещение во «Флейте» очень удобно и для музейной деятельности, так и с точки зрения расположения — поблизости находятся Центральная площадь, Культурный центр, «Ведогонь-театр».

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Обсуждение
Майкл Маерс
Вчера, 17:20
"Музей просит жителей поделиться вещами и фотографиями 1960-80 годов"
А в Зеленограде есть музей 1941-45 годов?
manybaba
3 часа назад
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-=- http://vkk.me/produktu
Бесаме Мучо
1 час назад
А в Зеленограде есть музей 1941-45 годов?
А что?
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