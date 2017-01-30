Музей получил помещение во «Флейте» площадью 1128 квадратных метров и планирует переехать туда до марта 2018 года. Музей просит жителей поделиться вещами и фотографиями 1960-80 годов.



О решении вопроса с переездом музея Зеленограда с улицы Гоголя во «Флейту» сообщил во время поездки в Зеленоград руководитель департамента культуры Александр Кибовский. Сейчас музей занимает площадь 650 квадратных метров, после переезда увеличит её почти двое. В нынешнем помещении экспонаты можно разместить только на 260 кв. метрах, а в архиве хранится более 36 тысяч различных предметов и экспонатов. «Сейчас мы с коллегами делаем все необходимое, чтобы к юбилею Зеленограда (то есть, к марту 2018 года) музей встретил всех горожан с полноценной экспозицией, оборудованной современными технологиями, рассказывающей о героическом прошлом людей, о главных событиях истории города, достижениях в области науки, которой славится Зеленоград», — цитирует Кибовского пресс-служба ведомства. За это время бывшее помещение «Дока-центра» в корпусе 360 отремонтируют.

Музей Зеленограда, объединяющий бывший историко-краеведческий музей и выставочный зал в корпусе 1410, обратился к жителям с просьбой подарить предметы для создания новой экспозиции. Это советские детские игрушки, игры «Электроника», товары народного потребления 1960-80-х, фотографии Зеленограда тех же лет, продукция зеленоградских предприятий — от микроэлектроники до сувенирных значков, а также предметы быта и интерьера деревень — от одежды до мебели. Уточнить подробности можно по телефону: 8(495)731-45-12

«Понятно, что сейчас другие возможности и требования к музейному делу, — отметил на встрече с жителями округа глава департамента культуры. — особенно когда приходят молодые ребята. Ребята все в гаджетах, всем нужны какие-то новые способы воздействия, не просто фотографии в рамках…». Кибовский отметил, что помещение во «Флейте» очень удобно и для музейной деятельности, так и с точки зрения расположения — поблизости находятся Центральная площадь, Культурный центр, «Ведогонь-театр».